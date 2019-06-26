В Якутске проведут кастинг среди эвенкиек на роль Мицихи

Объявлен очный кастинг среди эвенкиек, проживающих в Якутии, на главную роль в международном документальном проекте «Мициха не боится самолетов».

Дата и время проведения кастинга: 10 июля с 10.00 до 13.00, с 14.15 до 18.00.

Место: студийный павильон АСБ-1 НВК Саха.

На кастинге будут присутствовать польский продюсер Гжегож Пацек и исполнительный продюсер с русской стороны Мила Кудряшова.

Польско-российский проект «Мициха не боится самолетов» запустился в декабре 2018 года и посвящен истории изучения культуры северных народов польской ученой, антрополога из Оксфорда Марией Чаплицкой в начале ХХ века.

Ключевую роль в исследовании Чаплицкой сыграли ее знакомство с тунгуской Мицихой, которая стала проводником Чаплицкой в мир, куда не ступала нога европейского ученого. «Мы ищем «современную Мициху», через общение с которой расскажем международному зрителю о Севере. При этом возраст героини может быть разным от 25 до 40 лет, так как по северным лицам иногда трудно понять возраст», — отмечает продюсер Мила Кудряшова. Самый главных критерий — это жажда знаний, знание национальной культуры и владение каким либо творческим навыком (петь, танцевать, рисовать, знание обрядов). Материал об историческом персонаже можно найти здесь.

«Мультикультурный проект включает в себя документальный проект о современной Мицихе, глазами которой мы видим события 100 летней давности, а также художественные перформансы с участием героини, которая будет представлять культуру Якутии за рубежом», — подчеркнул Гжегож Пацек.