В Якутске проведут инвентаризацию неэффективно используемых земельных участков

15 декабря на очередном заседании Постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям Якутской городской Думы участники единогласно проголосовали за принятие Проекта бюджета города Якутска во втором чтении.

По информации начальника Департамента финансов ОА г. Якутска Ольги Максимовой, прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет в 2022 году 9 218 015,5 тыс. руб. с ростом на 1 197 732,7 тыс. руб. В сравнении с утвержденным бюджетом текущего года объем межбюджетных трансфертов из госбюджета к 2022 году увеличился на 3 621 000,0 тыс. руб. По расходной части, в связи с имеющейся дополнительной потребностью, включенной в основные параметры бюджета в первом чтении, в соответствии с протоколом комиссии по бюджетным проектировкам внесены некоторые изменения.

По программе «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» ко второму чтению с учетом внесенных изменений общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022 г. составит 426 000,0 тыс. руб. или почти в два раза к утвержденному плану 2022 г. Увеличение объема расходов по данной подпрограмме «Развитие земельных отношений» объясняется необходимостью выполнения кадастровых работ на 2220 земельных участков на Вилюйском и Намцырском трактах, переданных из федеральной собственности и подлежащих распределению многодетным семьям.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» составляет 739 021,8 тыс. руб. По подпрограмме «Приобретение или строительство жилья для детей-сирот» за счет средств госбюджета РС(Я) предусмотрена субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в размере 637 209,9 тыс. руб. Объем субвенции рассчитан исходя из количества детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями по обязательствам 2022 года (174 детей-сирот).

После выступления Ольги Максимовой депутаты задали ряд вопросов относительно наведения порядка в учете земельных участков, находящихся на территории городского округа. По информации руководителя МКУ «Агентство земельных отношений» Акулины Друзьяновой, уже начата совместная работа с Кадастровой палатой, с Управлением Росреестра по упорядочиванию земельного баланса, а также инвентаризация арендуемых земельных участков и неэффективно используемых земель. Эту работу по муниципальному заданию будет выполнять МБУ «ГлавАПУ». По результатам этой инвентаризации будут формировать земельные участки, которые впоследствии будут выставлены на торги или предоставлены отдельным категориям граждан.

Также на заседании прозвучала информация о том, что ведется работа с недобросовестными арендаторами. За 2021 год вынесено 435 судебных решений по взысканию задолженности по договорам аренды на сумму 158 369,0 тыс. руб.