В Якутске проведут Хомусный диктант

Музей и Центр хомуса народов мира в этом году в очередной раз проводит онлайн акцию «Хомусный диктант». Задания диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 20 вопросов, передает ЯСИА.

Хомусный диктант — это просветительский проект, который знакомит с хомусами (варганами) разных народов мира, их историей, а также позволяет оценить общий уровень знаний об этом уникальном инструменте. В этом году Хомусный диктант посвящен хомусистам-виртуозам мира, в связи с тем, что в конце ноября должен состояться III Международный конкурс исполнителей на хомусе (trump) «Хомусист-виртуоз мира».

Задания диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 20 вопросов.

Как стать участником:

В любой день с 4 по 7 ноября зайти на сайт;

Зайти в раздел «Хомусный диктант»;

Нажать на «Хомусный диктант 2021 » и перейти по ссылке;

Заполнить контактные данные;

Ответить на 20 вопросов;

Скачать сертификат участника.

Либо перейти по ссылке, заполнить форму и ответить на вопросы.