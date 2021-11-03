03.11.2021
15:40
14
Культура
В Якутске проведут Хомусный диктант
Музей и Центр хомуса народов мира в этом году в очередной раз проводит онлайн акцию «Хомусный диктант». Задания диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 20 вопросов, передает ЯСИА.
Хомусный диктант — это просветительский проект, который знакомит с хомусами (варганами) разных народов мира, их историей, а также позволяет оценить общий уровень знаний об этом уникальном инструменте. В этом году Хомусный диктант посвящен хомусистам-виртуозам мира, в связи с тем, что в конце ноября должен состояться III Международный конкурс исполнителей на хомусе (trump) «Хомусист-виртуоз мира».
Задания диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 20 вопросов.
Как стать участником:
- В любой день с 4 по 7 ноября зайти на сайт;
- Зайти в раздел «Хомусный диктант»;
- Нажать на «Хомусный диктант 2021 » и перейти по ссылке;
- Заполнить контактные данные;
- Ответить на 20 вопросов;
- Скачать сертификат участника.
Либо перейти по ссылке, заполнить форму и ответить на вопросы.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
#В Якутске проведут Хомусный диктант#варган#музей и центр хомуса народов мира#республика саха (якутия)#хомус#Якутия#Якутск
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