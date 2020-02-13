В Якутске проведены первые операции по бариатрической хирургии.

С 7 по 10 февраля ведущие профессора Института пластической хирургии и косметологии РФ провели для хирургов Национального центра медицины обучающий мастер-класс бариатрических операций больным с морбидным ожирением. Якутская медицина шагнула еще на один шаг вперед.

За более подробной информацией о новых методах лечения ожирения Sakhalife.ru обратился к заместителю генерального директора по инновационному развитию и информационным технологиям, врачу хирургу высшей категории, отличнику здравоохранения РФ Станиславу ЖИРКОВУ.

— Станислав Николаевич, насколько нам известно, с января 2020 года в Медцентре открылся целый центр по борьбе с ожирением. Теперь якутские хирурги обучились делать операции по уменьшению желудка. Неужели в Якутии так много людей, страдающих от ожирения?

— Да, с января у нас действует Центр хирургии веса и метаболических нарушений. Ведь в Якутии, на самом деле, очень много людей с морбидным ожирением, то есть болезненным ожирением – с индексом массы тела (ИМТ) более 30 и с сопутствующими болезнями, связанными с ожирением.

Я понимаю, почему Вы задали такой вопрос – люди с морбидным ожирением в большинстве случаев изолированы от общества и мы их попросту не видим. На самом деле, по данным ВОЗ ожирение является мировой эпидемией. 1,7 млрд. человек в мире страдают избыточным весом. И эта цифра постоянно увеличивается. В современных странах большое внимание уделяют этому направлению, так как государству дешевле обходятся такие операции, чем потом заниматься отдаленными осложнениями ожирения (инсульт головного мозга, инфаркт миокарда, осложнения со стороны органов и тканей).

— Неужели?

— Да, просто они ведут очень скрытный образ жизни. Стесняясь своего внешнего вида, годами сидят дома и продолжают есть в больших количествах. В итоге неимоверного набора веса (я видел случаи, когда один «фартук» на животе весил 20 кг) просто стеснение переходит в огромный комплекс неполноценности, замыкает человека в рамках не только квартиры. Он становится очень одиноким, закрытым, несчастным. Хуже того – человек теряет способность самообслуживания, становится зависимым от действий других людей.

Но и это полбеды. Ожирение способствует повышению риска развития артериальной гипертонии, синдрома апноэ во сне, сахарного диабета, бесплодия. Без преувеличения – люди с морбидным ожирением постоянно находятся на грани жизни и смерти. Этим людям нужно помогать!

— И как хорошо, что существует бариатрическая хирургия. Расскажите об этих операциях более подробно.

— Бариатри́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения. Проще говоря, это операции по уменьшению желудка. Ведь, как ни крути, лишний вес в преобладающем количестве случае связан с перееданием. Не поверите, но были случаи, когда желудок больного морбидным ожирением имел объемы до 10 литров…

На сегодняшний день существует несколько методик бариатрических операций, позволяющих достичь потери веса с различной степенью эффективности: шунтирование желудка; регулируемое бандажирование желудка; рукавная гастропластика и билиопанкреатическое шунтирование. Все операции выполняются методом лапароскопии без большого разреза мини доступом.

В случаях, когда проведение полостной операции невозможно, применяется методика установка внутрижелудочного баллона. Это эндоскопическая манипуляция, при которой в желудок вводится сдутый баллон, который затем заполняется физиологическим раствором. Баллон устанавливается на 6 месяцев и затем удаляется.

У каждой из них есть свои показания и противопоказания, и потому вопрос, какая именно техника будет применена, решается врачом после прохождения пациентом медицинского обследования.

— Что происходит после операции?

— Снижение избыточной массы тела при этих операциях достигается в результате сокращения количества потребляемой пищи. Операции по снижению веса преследуют две цели: во-первых, уменьшить объем пищи, которая может быть съедена за один прием, путем уменьшения объема желудка, и во-вторых, уменьшить всасываемость питательных веществ в тонком кишечнике. Поэтому, после операции происходит самое приятное — клиент постепенно и безболезненно худеет, может потерять вплоть до 75% (!) от своего лишнего веса. Обычно это происходит в течение года-полутора лет.

Далее наступает второй этап бариатрической хирургии – мы убираем обвисшие ткани и подтягиваем. Человек возвращается в нормальную жизнь.

— Браво!

— Но не все так просто… Бариатрическая хирургия относится к разряду «тяжелой». Операция – это только первый этап возвращения человека в нормальную форму. А реабилитация, сразу скажу, достаточно болезненна. Операция может привести к нарушению всасываемости витаминов, психологической травме в связи с невозможностью принятия прежнего объема пищи (из разряда булимии). У кого-то начинается выпадение волос, анемия…

По этой причине и во избежание рецидива набора веса после операции к каждому пациенту «приставляется» целая бригада врачей, ведется так называемое мультидисциплинарное сопровождение. С человеком работают эндокринологи, кардиологи, диетологи и т.д. Пациент занимается физкультурой, ведет дневник питания, проходит регулярные медосмотры.

Рассчитать индекс массы тела (ИМТ) может каждый: свой вес (выраженный в килограммах) необходимо дважды разделить на свой рост (выраженный в метрах). Полученная цифра покажет ИМТ.

Отдельная и самая важная тема – социализация пациента. С этой целью к реабилитационной работе мы обязательно подключаем психологов, а по возможности и психиатров.

— Да, социализация – важнейший фактор. Таким людям нужно выбираться из дома хотя бы к врачам, ради своего здоровья. Расскажите, пожалуйста, о Центре хирургии веса и метаболических нарушений. Вдруг кто-то прочитает и решится наконец выйти из дома.

— В центр может обратиться любой житель республики с индексом массы тела более 30-ти при наличии сопутствующих заболеваний, связанных с избыточным весом: сахарного диабета 2 типа, поражений суставов и т.д. Научно доказано, что после операции эти болезни могут быть излечены – к примеру, сахарный диабет исчезает за счет удаления во время оперативного вмешательства соответствующей гормонопродуцирующей зоны.

— Это не противоестественно – когда человек теряет вес таким способом?

— Противоестественен лишний вес. Чем может быть плохо возвращение человека к своему естественному, гармоничному весу?

— Да, это настоящий прорыв якутской хирургии. Сколько врачей обучилось новым методикам?

— Все наши инновационные начинания реализуются благодаря нашему руководителю, Николаю Васильевичу Лугинову, за это мы очень благодарны. Новые начинания всегда требуют решений, дополнительных сил, расходов и нагрузки на хирургические бригады. Нашими специалистами успешно внедряются новые технологии и виды лечения. Это всегда работа большой команды. И мы всегда готовы! А это самое главное. В данном случае, прошли обучения ведущие хирурги отделений Национального центра медицины, в рамках программы внедрения новых технологий. Им очень повезло получить знания от таких светил, как профессора Феденко Вадим Викторович и Бордан Наталья Семеновна. Профессионалы с большой буквы! Операции выполнялись в интегрированной операционной в режиме онлайн с использованием всех новейших цифровых технологий.

И наши хирурги уже принялись за свое благородное дело, бариатрические операции будут выполняться на потоке.

— Каким образом можно записаться в Центр хирургии веса и метаболических нарушений и получить возможность этих операций?

— Записаться на прием по колл-центру 8 800 444 3099 и подойти на консультацию.

— Каковы дальнейшие планы нового центра?

— Учиться, учиться и еще раз учиться! Планов и надежд очень много. Хотелось бы войти в программу высокотехнологической медицинской помощи, расширить спектр операций. И, конечно, излечить и повысить качество жизни максимальному количеству пациентов с ожирением. Люди – наш главный приоритет.

— Спасибо за надежду! Да будет так!