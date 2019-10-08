В Якутске проведена конференция в честь профессора Никиты Соломонова

В Якутске проведена научно-практическая конференция, посвященная 90-летию член-корреспондента РАН, доктора биологических наук, профессора Никиты Гавриловича Соломонова

7 октября в Якутске состоялась научно-практическая конференция «Медико-биологические и экологические проблемы Севера», посвященная 90-летию член-корреспондента РАН, доктора биологических наук, профессора Никиты Гавриловича Соломонова.

Ректор СВФУ им. М.К. Аммосова Анатолий Николаев в своем вступительном слове отметил глубокие энциклопедические знания Никиты Гавриловича, подчеркнул, что с ним очень интересно работать. «Вчера мы открыли Дом научной коллаборации имени Никиты Гавриловича Соломонова. Когда зажигаешь ребенка, и он увлекается наукой — это вклад в будущее нашей республики и страны» — сообщил ректор.

Председатель ФИЦ «Якутский научный центр», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев поздравил Никиту Гавриловича с юбилеем и подчеркнул: «Никита Гаврилович до такого возраста активный, идейный. Он может прочитать очень подробную, интересную лекцию о Пушкине и в течение двух часов наизусть декларировать его стихи». Михаил Петрович также передал юбиляру поздравление от Люции Спиридоновны Ларионовой, супруги академика Владимира Ларионова.

С докладом о медико-биологических исследованиях в Якутии выступила академик Академии наук РС(Я), доктор медицинских наук, профессор Пальмира Петрова. Она рассказала об истории медико-санитарных исследований, проводившихся в нашей республике. Кроме того профессор подробно рассказала об исследованиях, проводившихся Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН совместно с Медицинским институтом, в ходе которых была выявлена гиперактивность иммунной системы людей, проживающих в населенных пунктах с повышенным радиоактивным фоном. В своем докладе Пальмира Георгиевна также отметила существенную роль стресса в возникновении злокачественных новообразований.

Академик Академии наук РС(Я), доктор медицинских наук, профессор Вадим Кривошапкин в своем докладе о медико-экологическом мониторинге в зоне функционирования предприятий горнодобывающей промышленности заявил об опасности химического загрязнения окружающей среды в местах проведения добычных работ. Так, в 1980-1990 гг. из-за халатности руководства алмазодобывающей компании, произошло загрязнение бассейна реки Вилюй, что привело к увеличению аномалий развития детей до 6 раз, к увеличению возникновений злокачественных новообразований до 1,5-2 раз. «Медико-экологический мониторинг должен быть обязательным условием добычи полезных ископаемых на территории республики», — призвал профессор.

Кандидат биологических наук Ефим Хлебный выступил с докладом о биоактивных веществах из организмов северных растений и животных, разрабатываемых Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН. Две биологически активные добавки к пище: «Эпсорин» и «Ягель» уже прошли все необходимые испытания и проверки и получают очень хорошие отзывы потребителей. В данное время в институте разрабатываются несколько комплексных препаратов: укрепляющий кости и хрящевую ткань, иммуномодулирующий, противоопухолевый, и препарат, предотвращающий возникновение атеросклероза.

На конференции также прозвучали доклады о лекарственных растениях Якутии, об опыте организации международных исследований по проблеме динамики экосистем Северо-Востока Сибири, о международных исследованиях по изучению восточной популяции стерха, о путях улучшения здоровья населения Республики Саха (Якутия), о феномене долгожительства в Якутии и о возможности оживления замерзших людей.

Подводя итоги конференции, Никита Гаврилович Соломонов поблагодарил участников конференции и пожелал им дальнейших успехов в научном поприще.

