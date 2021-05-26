В Якутске прошёл заплыв памяти Владимира Членова

26 мая на пляже 202 микрорайона города Якутска прошел заплыв в холодной воде памяти Почетного работника транспорта России, Почетного полярника РФ, Заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), Отличника государственной гражданской службы РС(Я), народного депутата республики, первого президента ТПП РС(Я) Владимира Членова.

В торжественном открытии приняли участии представители Госсобрания «Ил Тумэн» РС(Я), ОО «Якутская Арктика», министерства развития Арктики и делам народов Севера РС(Я), министерства по физической культуре и спорту РС(Я), ТПП РС(Я), ПАО «ЛОРП», ЯИВТ, семья В.М.Членова и др.

21 мая отмечался День Полярника – праздник людей самых разных профессий, которые посвятили свою жизнь освоению и развитию Севера и Арктики. Их научные исследования и географические открытия заложили надёжный фундамент для развития нашей страны в Арктике.

В 2012 году в Якутске состоялся первый заплыв в холодной воде, идейным вдохновителем и участником стал В.М.Членов. В пятом заплыве приняли участие 20 человек, в основном Общества «Моржи Саха», которое организовано в 2018 году из любителей плавания в холодной воде.

Безопасность заплыва обеспечивали сотрудники МЧС, транспортной полиции, станции Скорой помощи. Отец Сергий Якутской Епархии провел прочитал молебен и провел обряд освящения мероприятия.

Супруга В.М.Членова – Ирина Юрьевна поблагодарила всех за память и уважение, за то, что заплывы в холодной воде, которым положил начало Владимир Михайлович в 2012 году продолжаются и экстремалов становится больше.

«Если в первый заплыв было всего несколько человек, то сегодня уже 20, дело Владимира Михайловича продолжается и это радует», — отметила Ирина Юрьевна Членова.

Заместитель исполнительного директора по управлению персоналом ПАО «ЛОРП» Владимир Мякишев сказал на торжественном мероприятии:

«Владимир Михайлович был одним из лучших министров транспорта, который много сделал для развития транспортного комплекса республики, был руководителем с огромный потенциалом, человеком с большой жизненной энергией, и мы продолжаем воплощать его идеи, его дела живут и приносят пользу».

Российский экстремальный пловец, трехкратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Александр Брылин и экстремальный пловец из Якутска Григорий Прокопчук сделали показательный заплыв памяти Владимира Членова, как дань уважения человеку, который был полон идей, и сегодня его последователи воплощают в жизнь, полон жизненной энергии и любви к родной Якутии.