В Якутске прошёл показ уникального фильма



В День памяти и скорби, 21 июня, в музейном комплексе «Россия — моя история» состоялся спецпоказ документального анимационного фильма «Сэрии о5олоро» («Дети войны») от творческой студии «Кун о5олоро» («Дети Солнца»).

Фильм представила съёмочная команда под руководством автора и продюсера Сардааны БАРАБАНОВОЙ. Сюжет картины повествует о детях, которые пережили страшные годы войны, наравне со взрослыми и солдатами, ушедшими на фронт…

Сергей МЕСТНИКОВ, заместитель председателя правительства Якутии:

— 22 июня 1941 года началась ужасная война, которая потрясла весь мир, в том числе и Якутию. Кинопроект «Дети войны» получился очень проникновенным, трогающим до глубины души. История, показанная в фильме, наверное коснулась все советские семьи, уверен, что каждый зритель вспомнит своих предков, которых отдали жизни для Победы. Я в свою очередь, тоже вспомнил своего дедушку, которому сейчас 89 лет, живёт в Усть — Алданском районе. С моего детства и до сих пор, он рассказывает про свою жизнь в те тяжёлые времена. От себя лично и от имени правительства республики благодарю творческую группу за такой фильм, мы приложим все усилия, чтобы оказать содействие в продвижении данного кинопроекта.



Наум СЛЕПЦОВ, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Томпонского улуса, Октябрьского наслега Таттинского улуса, Малтандинского наслега Горного улуса, ветеран педагогического труда и спорта, кандидат в мастера спорта по шашкам:

— Когда началась война мне было 17 лет. Сегодня в фильме я увидел своих знакомых детей войны. 4 года жили в такое страшное время, пережили холод, голод, смерти, лишения, нельзя об этом спокойно рассказывать. Фильм мне понравился, он будет полезен в первую очередь молодёжи.

