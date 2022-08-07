В Якутске прошёл митинг в поддержку СВО и Вооруженных сил России

Сегодня на Комсомольской площади города Якутска прошел митинг в поддержку Российских вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции в защиту жителей Донбасса, в установлении мира и денацификации. В мероприятии участвовали председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, заместитель главы города Якутска Наталья Степанова, председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Николай Бугаев, председатель правления общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия)» Николай Гребенников, представители общественных организаций, руководители предприятий, ветераны боевых действий, студенты.

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, выражая поддержку СВО, отметил, что добровольцы из Якутии, которые отправились на Украину для участия в специальной военной операции, на текущий момент находятся в городе Ростов.

«Уверен, что наш добровольческий отряд мужественно и стойко выполнит боевое задание. Выражаем им слова глубокого уважения и благодарности», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Заместитель главы города Якутска Наталья Степанова отметила, что наша страна сплотилась вокруг президента страны Владимира Путина и поддерживает выбранный им курс.

«В тяжелые военные 1941-1945 годы наш народ объединился в защиту Родины. И сегодня мы стали едины в помощи жителям Донбасса в борьбе с фашизмом», — сказала Наталья Степанова.

Председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Николай Бугаев рассказал участникам мероприятия о поддержке республики беженцам с Украины.

«Когда мы были в освобожденной Волновахе Донецкой народной республики, люди, которым мы раздавали гуманитарную помощь просили, чтобы Россия не ушла с их территории и выражали огромную благодарность за защиту», — подчеркнул Николай Бугаев.

Также слова поддержки СВО и благодарности военным, добровольцам передали председатель правления общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия)» Николай Гребенников, заместитель секретаря РО партии, член президиума регионального политического совета ЯРО партии «Единая Россия» Петр Черкашин, председатель союза женских организаций Якутии Анжелика Андреева.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания.