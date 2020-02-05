В Якутске прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике

Депутаты поднимут перед Окружной администрацией вопрос о втором составе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, а также изучат проблемы финансирования детских стационарных лагерей. Эти и другие пункты вошли в план работы на этот год постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике.

Первым делом депутаты обсудили поручение, данное департаменту экономики и управлению образования еще в прошлом году. Речь идет о подготовке расчетов, штатного расписания и проекта второго состава территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

«Сейчас работает только одна такая комиссия, тогда как все больше детей становится с ограниченными возможностями здоровья. Работники сферы образования, которые работают не первый десяток лет, подтверждают это, еще 10-20 лет назад картина была совершенно другая. Здесь речь идет не об инвалидности, а именно об ограниченных возможностях здоровья, из-за которых у детей могут быть очень большие пробелы в обучении. Особенно это касается начальных классов, где ежегодно увеличивается число детей слабоговорящих, с проблемами в области логопедии, педагогической запущенности и многим другим», – отметил председатель комиссии Айаан Васильев.

Депутаты также задумались о судьбе муниципальных детских загородных стационарных оздоровительных лагерей, так материальная база многих из них оставляет желать лучшего. Тем не менее, каждое лето здесь проводят каникулы тысячи юных горожан. Для поддержки детских лагерей еще в прошлом году депутаты обратились с предложением провести инвентаризацию, а также проанализировать все финансовые потребности таких учреждений, в том числе необходимые ремонтные работы. В этом году члены комиссии намерены проверить это поручение и заслушать дорожную карту развития этих учреждений.

Кроме того, уже несколько лет остается нерешенным вопрос, касающийся детского лагеря «Спутник», курируемого школой №2. Дело в том, что этот муниципальный объект стоит на республиканской земле, отчего учреждение сталкивается с трудностями. Как отмечают депутаты, Министерство имущественных и земельных отношений ранее высказывалось за передачу этого участка земли в пользу города, но при условии согласия Министерства образования и науки. Это вопрос поднимался еще тогда, когда главой города был Айсен Николаев, но до сих пор решения по нему нет.

Не остается без внимания и ежегодное увеличение числа школьников Якутска за счет переезда семей с детьми из районов. Частично справиться с этой проблемой и разгрузить школы столицы могут пристрои. К примеру, подобных решений очень ждут школы №26, 30, 31, где насчитывается от 2000 до 2400 обучающихся. Депутаты проверят ход совместно с коллегами из постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре.