В Якутске прошло торжественное собрание ко Дню защитника

23 февраля в Русском академическом театре им. А.С. Пушкина состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил всех собравшихся с праздником:

«Участники Великой Отечественной Войны, воины-интернационалисты, ветераны боевых действий, вы составляете воинскую славу нашей республики! Разрешите от имени всех якутян искренне поблагодарить вас за верность присяге, за мужество и патриотизм».

По словам Главы Якутии, сегодня в республике живут 111 участников Великой Отечественной войны, столько осталось из 63 тысяч якутян, сражавшихся за Родину.

«Наш долг сделать все, чтобы о подвиге всех фронтовиков-якутян знали и помнили наши будущие поколения. По поручению президента страны будет принята Федеральная целевая программа по увековечению памяти защитников Отечества. В нашей республике в рамках года Консолидации начинается волонтерское движение по восстановлению памятников и мемориалов в селах и городах. Я считаю, что на всех памятниках должны быть вписаны имена якутян-солдат Великой Отечественной Войны. Уверен, что жители Якутии поддержат это решение и присоединятся к поисковой работе», – отметил Айсен Николаев.

Также Айсен Сергеевич напомнил о послании Владимира Путина Федеральному Собранию:

«Вооружённые силы будут развиваться и дальше с одной единственной целью – для обеспечения безопасности нашей страны и ее граждан. Глава государства подчеркнул, что для устойчивого и досрочного развития нам нужен мир».

В завершении своего выступления Глава республики пожелал якутянам мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия.