В Якутске прошло сентябрьское совещание работников образования

Глава города Якутска Сардана Авксентьева приняла участие в сентябрьском совещании работников образования города Якутска, состоявшемся во Дворце детского творчества 6 сентября по теме «Ориентир на успех каждого».

В совещании также приняли участие министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, начальник управления образования Окружной администрации города Якутска Алексей Семенов.

Министр образования и науки РС (Я) поздравил всех работников образования с началом учебного года и пожелал успеха на профессиональном поприще.

Владимир Егоров напомнил об указе Главы республики о стратегических направлениях развития образования, согласно которому во всех детских садах республики должен быть внедрен проект «Одаренный ребенок». «В городе Якутске таких детских садов десять, их должно стать больше. По показателям ЕГЭ мы должны добиться, чтобы наши показатели были лучшими среди общероссийских», — призвал министр.

В выступлении перед работниками образования города Сардана Авксентьева представила характеристику текущего состояния системы муниципального образования. В 2019 году за парты село рекордное количество школьников за всю историю столичного образования – более 48 тысяч учащихся, что обусловлено как демографической, так и миграционной ситуацией в столице. Глава города выразила благодарность педагогам, которые не жалеют сил, чтобы дать детям качественное образование в таких непростых условиях.

«Дополнительным образованием должно быть охвачено, как можно большее количество детей. Дополнительное образование дает ребенку возможность самореализоваться вне школы, дать выход своему таланту», — подчеркнула Сардана Авксентьева, напомнив, что главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым поставлена задача до 2024 года довести уровень охвата детей дополнительным образованием до 80 %. С целью реализации поставленной задачи будет принят ряд мер, в том числе, повышение квалификации работников муниципальных организаций дополнительного образования и выделение необходимого финансирования.

Муниципалитетом было выкуплено здание бывшего развлекательного центра и передано центру дополнительного образования. В четырехэтажном здании по ул. Горького, 98/1 будет функционировать Детский центр технического творчества, который выиграл грант на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание центра цифрового образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Центр откроется в сентября 2021 года на базе МУП «Центр технического творчества».

По мнению Сарданы Авксентьевой, важным слагаемым успеха на пути образования является непрерывное повышение квалификации педагогических работников. Глава города приняла решение о создании городского информационно-методического образовательного центра, как отдельного учреждения дополнительного профессионального образования, который будет располагаться по адресу 203 мкр., 8 корпус, 2 этаж. В центре будет организован лекционный зал, учебные аудитории, компьютерный класс, библиотека и коворкинг-центр.

Среди проблемных вопросов на совещании речь зашла о качестве образования. За последние три года отмечается снижение среднего балла по предметам, выросла доля выпускников, не преодолевших нижний порог по базовым предметам, произошло снижение количества медалистов. Глава города призвала обратить внимание на качество образования и подчеркнула необходимость проведения воспитательной работы с учащимися и усиления работы с родительским сообществом.

«Горожане — это наши с вами работодатели, и родители имеют право на отстаивание интересов своих детей. Призываю оперативно и грамотно реагировать на поступающие обращения», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Первый заместитель председателя Гордумы Евдокия Евсикова в своем докладе затронула вопрос оптимизации и подчеркнула, что она должна быть разумной и обоснованной.

«Вечерняя школа имеет колоссальную роль в образовании, если она будет закрыта, сотни несовершеннолетних молодых людей останутся без шанса получить среднее общее образование. Или, например, есть предложение объединить все организации дополнительного образования. В этом случае мы потеряем уникальность и самобытность наших дошкольных учреждений», — отметила Евдокия Евсикова.

Начальник управления образования Алексей Семенов ознакомил с качественными образовательными результатами за последние три года. Так, показатели города по итоговой аттестации 9 и 11 классов выше общереспубликанских. При этом показатель средних баллов по всем предметам в городских школах ниже общероссийских. По результатам анализа начальник управления образования призвал педагогов обратить особое внимание на такие предметы, как физика, химия, информатика и биология. В том числе, необходимо установить коэффициент приоритетности для уровня предмета «информатика» на уровне предмета «математика», подчеркнул Алексей Семенов. В докладе также было отмечено, что родительским сообществом активно ставится вопрос обеспечения инклюзивным образованием детей с расстройством аутистического спектра, что является новой практикой для республики.

В рамках сентябрьского совещания состоялось торжественное награждение лучших работников за вклад в развитие образования столицы и многолетнюю добросовестную работу в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.