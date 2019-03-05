В Якутске прошло праздничное шествие народных мастеров

5 марта в Якутске мастера и ремесленники в национальных костюмах – якутских, русских, коренных малочисленных народов Севера — вышли на праздничное шествие, посвященное Дню народного мастера в Республике Саха (Якутия). Они прошли по центру столицы, от площади Орджоникидзе до площади Ленина.

День народного мастера отмечается в республике 5 марта. Празднуется с 2012 года. Праздничное шествие мастеров национальной одежды проводится в третий раз. Оно организовано Министерством культуры и духовного развития РС(Я), Национальным центром народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», Домом дружбы народов(ДДН) им. А.Е.Кулаковского. Возглавляли колонну мастеров генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского Яна Игнатьева, первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин, первый заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Владимир Васильев, солист Национального театра танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола Дмитрий Артемьев. Также на шествии были Елена Голомарева, депутат Ил Тумэн и Анатолий Добрянцев, председатель общественной организации «Потомки государевых ямщиков».

В колоннах от площади Орджоникидзе по проспекту Ленина прошли представители 27 районов республики и города Якутска — участники IX республиканской выставки-ярмарки «Якутия мастеровая». Самобытные национальные костюмы вызвали неподдельное восхищение якутян. Красочное шествие завершилось на площади Ленина осуохаем.



