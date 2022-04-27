В Якутске прошло гашение конвертов и почтовых открыток, выпущенных к 100-летию ЯАССР



27 апреля, в День Республики Саха (Якутия), в столице региона состоялась церемония гашения маркированного конверта и почтовой открытки с изображением эмблемы столетия Якутской АССР.

«Таким образом, о вековом юбилее нашей республики узнают далеко за её пределами. Конверты погашены специальным штемпелем и датированы «27 апреля 2022 года». Это придаст большую историческую значимость и ценность для коллекционеров со всей страны», – сказал Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Премьер республики также поблагодарил Почту России в лице регионального управления за решение выпустить к 100-летию ЯАССР памятный почтовый конверт.

Как отметил директор Управления Федеральной почтовой связи РС (Я) Пётр Птицын, почта всегда помогала поддерживать связь между людьми, несмотря ни на какие препятствия. Первое письмо в Якутск пришло в конце XVII века ямщицкой почтой, но основное развитие почтовая связь в республике получила в XX веке после образования ЯАССР, именно тогда здесь появились почтамты и открылись отделения почты.

На юбилейной почтовой карточке изображены карта Республики Саха (Якутия) и республиканский герб. На конверте изображена эмблема 100-летия образования ЯАССР.



Конверты выпущены тиражом в 100 тысяч экземпляров, карточки – 2 500 экземпляров и уже поступили в продажу в Главпочтамт Якутска. Стоимость карточки и конвертов – 34 рубля и 33 рубля соответственно.

Отметим, что последние конверты, посвящённые юбилею республики, были выпущены 40 лет назад, в годовщину 60-летия со дня образования ЯАССР.



