В Якутске прошли рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем

Участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» проведены рейды по выявлению незаконной реализации алкогольной продукции. Так, в круглосуточном продуктовом магазине на ул. Гоголя продавец реализовывал алкоголь с нарушением установленного законодательством времени. На месте изъято 46 литров алкогольной продукции.

Еще один факт был выявлен инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское». В магазине, расположенном на ул. Якутская, 32-летняя продавщица реализовала пиво 17-летнему подростку, не поинтересовавшись его возрастом. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ч.2.1. ст.14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Профилактические рейды полицейских по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушений закона в сфере алкогольного законодательства продолжаются.