В Якутске прошли лыжные гонки памяти Юрия Хиля

В солнечный весенний день 3 апреля на Зелёном лугу г.Якутска прошли соревнования по лыжным гонкам памяти Почётного работника речного флота РФ, заслуженного работника транспорта РС(Я), генерального директора Якутского речного порта (1996-2005 гг.) Юрия Владимировича Хиля.

В соревнованиях приняли участие семья Ю.В.Хиля, работники речной отрасли Елена Хиль, Рифат и Наталья Латыповы, Александр и Галина Далбаевы, Сергей и Юлия Беспаловы, Сергей Кустов, Алёна Панфилова, Полина Кожевникова, Владимир и Мария Мякишевы. Ленский баскомфлот в 2018 году организовал первый турнир по эстафетным лыжным гонкам на переходящий кубок памяти ветерана профсоюзного движения водников Республики Саха (Якутия) Ю.В.Хиля.

Вся жизнь Юрия Владимировича была связана с Якутией. Выпускник Якутского речного училища стал лидером комсомольской организации, затем замполитом. В 1986 году его избрали начальником Якутского речного порта, через 10 лет он становится генеральным директором крупнейшего порта республики. За годы его руководства много сделано. В ноябре 2017 года Юрия Владимировича не стало, но память о замечательном человеке, речнике до мозга костей, живет в сердцах его детей и внуков, соратников и друзей.

В 1968 году Юрий Владимирович Хиль организовал лыжный поход от Якутска до Табаги, посвященный 50-летию Ленинского комсомола, в котором приняли участие 50 курсантов. Он был вдохновителем и организатором лыжных походов молодежи в Жатае, Тулагино-Кильдямцы, на предприятиях речной отрасли.

С приветственным словом к участникам соревнований выступили от семьи Ю.В.Хиля дочери Елена и Наталья, пожелали удачи в лыжных гонках.

Женщины соревновались на дистанции в 2 км, мужчины – 3км. В упорной борьбе победителями стали Алёна Панфилова и Александр Долбаев.

«Самая спортивная семья» — Владимир и Мария Мякишевы, кубком «За волю к победе» награждён Сергей Беспалов.

Соревнования прошли на одном дыхании. Участники отметили то, что получили массу позитива, заряд бодрости и хорошего настроения. «Мы благодарны всем участникам соревнований. Наш отец очень любил спорт, с раннего детства мы все занимались спортом, ходили в походы, были всегда с ним рядом, на всех соревнованиях, очень часто устраивали семейные спортивные праздники. Спасибо всем за добрую память о Юрии Владимировиче Хиле», — завершая соревнования, отметили дочери Елена Хиль и Наталья Латыпова.