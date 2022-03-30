В Якутске прошла ярмарка здоровья для учителей

В Якутске прошла первая в этом году Ярмарка здоровья, организованная Якутской республиканской клинической больницей. Провели ее специально для учителей школы №5 Якутска. Такие мероприятия не только экономят время, но и дают возможность своевременно выявить и предупредить то или иное заболевание — отмечают медицинские работники. Главная цель этой ярмарки, максимально охватить большое количество населения профилактическим осмотром, не бегая в больницы из кабинета в кабинет. По словам директора общеобразовательной школы №5 Андрея Емельянова подобные ярмарки здоровья очень удобны- «Это мероприятие для нас очень важна мы рады. Благодарим Николая Николаевича и наши учителя и коллеги очень положительно относятся к этому мероприятию».

На ярмарке приняли участие 8-мь узконаправленных специалистов: эндокринолог, офтальмолог, гинеколог, гастроэнтеролог и другие. Всего в мероприятии, проверить свое здоровье во время каникулярных дней подошли порядка 50 работников школы. И как отмечают сами учителя, такие мероприятия нужны — «потому что не нужно стоять в очереди в больницах, не нужно записываться и не нужно ждать опреленного периода времени, а прийти в определенный кабинет и получить полезную информацию от нужного врача»- поделилась мнением учитель начальных классов Екатерина Бояринова.