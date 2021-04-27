В Якутске прошла ярмарка по пристройству бездомных животных

В минувшие выходные прошла ярмарка – пристройство бездомных животных, организатором выступило волонтерское движение «Помоги выжить». Коты, кошки, котята, собаки и щенята, все готовые к встрече с новыми, любящими хозяевами. Животные все здоровые, привитые, стерилизованные. Волонтеры движения находят животных, попавших в беду: брошенных, попавших в ДТП. Раненых лечат, выхаживают, а потом ищут хозяев. На ярмарке гостей встречал пес Байкал, он уже полгода ищет дом, а с ним еще два десятка кошек и собак.

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Екатерина Федорова, руководитель волонтерского движения «Помоги выжить»:

«Наше движение объединяет неравнодушных людей, любящих животных. За год мы пристраиваем порядка двухсот хвостов. Сегодня, на передержке у нас находятся около 30 животных. Все они привиты и стерилизованы. Такие ярмарки мы организуем несколько раз в год и к счастью большинство наших подопечных находят дом».

Посетители ярмарки могли выбрать себе питомца, проконсультироваться с волонтерами по поводу вакцинации и уходу за домашними животными.

Если Вы хотите помочь волонтерам или взять питомца, можно найти движение в соцсетях.