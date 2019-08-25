В Якутске прошла встреча книголюбов

В рамках первого фестиваля «Золотая пора 60+» 24 августа в летней библиотеке парка культуры и отдыха прошли замечательные мероприятия для пожилых людей «Любимая книга», «Любимый журнал» и лекторий на тему здоровья человека.

Ответственными организаторами мероприятия были Централизованная библиотечная система г. Якутска, МБУ библиотека-филиал № 6 «Тёплый дом» и общественная организация серебряных волонтёров.

Лекторий на тему «Экопроживание – основа укрепления здоровья человека на примере испытательного полигона холода Кэнкэмэ» провели Анатолий Чомчоев, генеральный директор испытательного полигона холода Академии наук РС (Я), и Диана Чомчоева, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель генерального директора по науке.

Лекция от почётных гостей фестиваля Чомчоевых вызвала у присутствующих неподдельный интерес. Мероприятие посетили 50 человек, гостям задали множество вопросов. Никого из слушателей не оставила равнодушным тема автономного экопроживания в отдельной обособленной местности.

Вторая часть мероприятия – презентация любимых книг и журналов также прошла в душевной обстановке тепла и взаимопонимания. Неслучайно, для людей старшего поколения чтение книг является одной из самых больших радостей в жизни. Это занятие приносит огромное удовольствие и одновременно является самым действенным способом научиться чему-то новому, получать необходимую информацию и жить в ногу со временем.

Организаторов порадовало активное участие слушателей, которые живо включились в царящую литературную атмосферу. Венера Колесова-Ча5ылхай из Эвено-Бытантайского улуса прочитала свои стихи на якутском, русском и эвенском языках и подарила свою книгу с автографом. Клара Тихонова из Сунтарского улуса рассказала о своём любимом поэте Леониде Попове и спела песню на его стихи.

Участники мероприятия в лесной библиотеке долго еще не расходились и продолжали делиться впечатлениями.