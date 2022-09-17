В Якутске прошла спортивная регата памяти Владимира Членова

Инспекторы Центра ГИМС обеспечили безопасность спортивной регаты в Якутске

16 сентября в акватории 202 микрорайона города Якутска состоялась спортивная регата «Гребля на шлюпках и ялах», посвященная почетному работнику транспорта России Владимиру Михайловичу Членову.

Для обеспечения безопасности во время проведения соревнований были привлечены государственные инспекторы по маломерным судам Якутского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я). Инспекторами проводилась разъяснительно-профилактическая работа среди участников, зрителей и организаторов соревнований по соблюдению мер безопасности на водных объектах. Во время заплывов инспекторы сопровождали участников на патрульном судне, обеспечивая их безопасность.

Также, перед началом соревнований сотрудники МЧС России провели показательное выступление по спасению утопающего. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 100 человек. Происшествий во время проведения соревнований не допущено.

Добавим, что целью проведения регаты является совершенствование работы по воспитанию гражданственности и патриотизма среди молодежи, популяризация традиций Российского флота, а также активизация спортивной, военно-патриотической работы, популяризация гребно-парусного спорта и здорового образа жизни.