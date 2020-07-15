В Якутске прошла презентация программы ювелирного акселератора

В Якутске прошла презентация учебной программы ювелирного акселератора. Двухмесячный интенсив для ювелиров предоставлен Британской высшей школой дизайна и компанией “Сэйбиэм” (дочернее предприятие АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО). Об этом сообщает ЯСИА.

Презентация учебной программы ювелирного акселератора состоялась в стенах здания ювелирно-гранильного кластера и прошла для всех желающих пройти обучение. Это уже второй совместный проект от компании “Сэйбиэм” и Британской высшей школы дизайна. В прошлом году они провели летнюю школу ювелирного дизайна. В этом году, помимо блока «ювелирный дизайн», обучающимся предоставится возможность пройти курсы по предпринимательству, менеджменту, экспорту и личностному развитию.

После окончания обучения у лучших выпускников интенсива появится возможность стать резидентом ювелирно-гранильного кластера “Сэйбиэм”, а также выход на экспорт собственных изделий.

Ювелирный акселератор предназначен для представителей творческого бизнеса: дизайнеров и ювелиров. Для прохождения обучения будет проводиться набор 18 дизайнеров и 7 руководителей.

Программа обучения в этом году разделена на два блока.

Модуль «Ювелирный дизайн» включает в себя теоретические и практические занятия от ведущих преподавателей Британской высшей школы дизайна, которая входит в состав Университета креативных индустрий Universal University.

Модуль «Бизнесмен» – это лекции по программам инновационного бизнеса MIT от АО «Венчурная компания «Якутия», об экспорте продукции от Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я), об интернет-маркетинге от международного сервиса пассажирских перевозок inDriver.

На презентации также присутствовали партнеры проекта, представители Венчурной компании «Якутия» и Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии (АПИПЭ).

«Те модули, которые будут преподаваться, они позволят получить более широкую перспективу, более глобально посмотреть на профессию, а также получить те навыки и знания, которые позволят работать на международном рынке», – сказал директор АПИПЭ Александр Кондрашин.

Стоимость обучения для юридических лиц составит 249 000 рублей, а для физических лиц – 149 000 рублей. Каждому участнику акселератора предоставлен шанс пройти обучение бесплатно.

Креативный директор “Сэйбиэм” и куратор ювелирного акселератора Анастасия Старостина рассказала про то, чем отличается нынешний акселератор от летней школы прошлого года.

«Мы работаем над созданием благоприятной среды для молодых талантливых людей способных создавать свои бренды, ориентированные на глобальный рынок. Первым делом мы построили и организовали инфраструктуру для предпринимателей, вторым этапом мы начали консолидацию предприятий, ориентированных на экспорт. Сегодня мы рады начать подготовку нового поколения ювелиров. Набор в акселератор идет для высокомотивированных и амбициозных людей, горящих желанием получать знания и перенимать опыт. Задача не простая, но мы верим в наши таланты. Курс предназначен для дизайнеров и для управленцев, лучшие из выпускников получат дополнительные возможности для быстрого роста в качестве производителя, а ближайшем будущем, приложив усилия, наши предприниматели смогут создавать собственные успешные ювелирные бренды», – рассказала она.

Креативный директор “Сэйбиэм” также рассказала о причинах запуска обучающей программы и почему это важно для ювелирной сферы республики.

“Почему мы пришли к летней школе дизайна? Очень большая боль наших якутских компаний – нехватка ювелиров-дизайнеров. Их всего пальцем можно пересчитать в республике, и они все нарасхват. Дизайнер-ювелир — это профессия, в которой очень много анализа и которая создает именно то, что может покорить сердца покупателей“, – заключила Старостина.

Набор в ювелирный акселератор будет завершен в ближайшие дни. Подробная информация и прием заявок: по телефону +7(924) 177-27-87 или по электронной почте art@saybm.com.

Для участия в акселераторе по направлению “Ювелирный дизайн” требуется рисунок (опыт рисования, подкрепленный действительной на момент зачисления на программу практикой; академическое образование) и работа по брифам.