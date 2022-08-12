В Якутске прошла презентация копии дубель-шлюпки «Якуцкъ»

В музее имени Ярославского состоялась презентация точной копии исследовательского судна «Якуцкъ» в честь 335-летия капитана российского флота Витуса Беринга. Дубель-шлюпка использовалась для съемок полнометражного художественного фильма «Первые» про Вторую Камчатскую экспедицию по мотивам пьесы народного писателя Якутии Владимира Федорова «Созвездие Марии», передаёт ЯСИА.

«Я думаю, что на этой площадке пройдёт немало значимых мероприятий. У нас много идей каким образом это судно использовать, были предложения использовать на воде. Корабль имеет паспорт и необходимые оборудования для передвижения. Пусть будет много творческих проектов на новом объекте, который появился в нашем музее!»,– сказал на торжественной презентации дубель-шлюпки первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Лёвочкин.

Музей имени Ярославского планирует проведение интерактивных экскурсий с посещением судна, кормовой каюты, кубрика, оформление фотозоны, учебных занятий и многое другое. Корабль установлен на территории музея. Копию дубль-шлюпки воссоздали в Карелии в 2016 году.

Историческая дубль-шлюпка «Якуцк» была построена в Якутске зимой в 1734-1735 годах в рамках подготовки к Великой Северной экспедиции под командованием Витуса Беринга. Это было первое в истории страны полярное исследовательское судно, на котором ходили Василий Прончищев, Харитон Лаптев, Семён Челюскин.