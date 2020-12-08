В Якутске прошла музыкально-художественная встреча «Искусство лечит…»

Национальный художественный музей РС(Я) впервые присоединился к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех», проводимой с 1 по 13 декабря.

Цель акции — привлечь внимание широкой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни. В рамках акции музеи-участники проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих.

Музей организовал музыкально-художественную встречу «Искусство лечит…» для педагогов и родителей социальных партнеров: Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, АСП «Подросток», Адаптивной школы-интерната №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Язык искусства имеет мягкий, нежный терапевтический эффект и дает возможность выражать чувства, эмоции, помогает справляться с проблемами, повышает настроение. Живописно-поэтическая экскурсия по выставке «Мело, мело во всей земле…», где представлены произведения якутских художников на тему зимы, очаровывает не только сказочной, нежной палитрой, но притягивает простыми, знакомыми сюжетами. Уникальная выставка военных плакатов «Штыком-фашиста мародера!» била как солдат, точно в цель! Сатирические агитационные плакаты, созданные на высочайшем уровне в тяжелое военное время в якутских реалиях, воодушевили, заставили говорить, улыбаться, подняли настроение», — рассказывают в музее.

Леонардо да Винчи называл музыку «сестрой живописи». К акции присоединились друзья музея, ансамбль артистов оркестра Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона с участием музыкантов Нины Николаевой, Веры Бютель, Афанасия Герасимова. Звучали произведения Моцарта, Гайдна, Абеля, пианиста Питера Мартина.