В Якутске прошла конференция саморегулируемых организаций Дальнего Востока

13 августа 2019 года в Якутске по инициативе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» состоялась конференция саморегулируемых организаций в строительстве по Дальневосточному федеральному округу. В ней приняли участие руководители и представители всех 17 СРО, зарегистрированных на территории округа.

В работе конференции по приглашению Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» также приняли участие исполнительный директор Национального объединения строителей – НОСТРОЙ Виктор Прядеин, заместитель директора Департамента нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ Владимир Бондаренко, Министр строительства Республики Саха (Якутия) Павел Аргунов и директор ГУП «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» Геннадий Гермогенов.

В начале конференции с приветственной речью выступил Министр строительства Республики Саха (Якутия) Павел Аргунов. Он осветил текущее положение строительного комплекса республики, рассказал о состоянии реализуемых в республике государственных программ, о задачах и перспективах, стоящих перед строителями республики, а также о существующих актуальных вопросах и мерах, которые принимаются Министерством строительства Республики Саха (Якутия) для их решения. Павел Анатольевич поблагодарил Айхала Габышева за проявленную инициативу проведения конференции на якутской земле, в г. Якутске, и поздравил собравшихся с прошедшим Днем строителя, пожелал участникам конференции успехов и продуктивной работы.

Виктор Прядеин поблагодарил Павла Аргунова за участие в конференции и содержательное освещение текущих показателей строительства в республике, также высоко оценил совместную работу, проводимую Министерством строительства республики с Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии», нацеленную на комплексное развитие строительной отрасли региона.

Участники конференции обсудили вопросы, касающиеся совершенствования контрактной системы и системы ценообразования в строительстве, разработки Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, развития охраны труда на предприятиях строительной отрасли, актуализации Национального реестра специалистов в области строительства, внедрения независимой оценки квалификации в строительной отрасли, и другие актуальные вопросы в области саморегулирования в строительстве.

От Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на конференции выступил Председатель Коллегиального совета Ассоциации Михаил Охлопков с докладом о предложениях по внедрению механизма выравнивания конкурентных условий на заключение государственных и муниципальных контрактов на строительство объектов для резидентов Дальневосточного федерального округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Данное предложение было позитивно воспринято и одобрено для рассмотрения в советах НОСТРОЙ. В ходе конференции также была утверждена кандидатура начальника Управления допуска и контроля Ассоциации «Союз строителей Якутии» Павла Третьякова в Технический совет НОСТРОЙ.

Виктор Прядеин в рамках конференции также посетил офис Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и выразил благодарность Айхалу Габышеву за тёплый прием и активное участие в организации конференции.

По итогам конференции генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев и Председатель Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Михаил Охлопков дали интервью на передаче «День за днём» телеканала Якутия 24: