В Якутске прошла федеральная сессия «Госпаблики. Начало пути»

На форуме «Цифровой алмаз» в Якутске 26 ноября федеральные спикеры обсудили внедрение госпабликов в России.

Спикеры рассказали про пользу от внедрения госпабликов, поделились лучшими кейсами, рассказали пути решения возникающих проблем.

Отмечено, что почти треть госорганизаций уже подключились к системе госпабликов. Коммуникация между жителями и государством должна упроститься.

Спикеры подчеркнули, что фокус информационного внимания сегодня смещается из отдельных сайтов на сообщества в соцсетях. Отмечено, что использование отечественных соцсетей VK и OK как базы для госпабликов предпочтительнее, чем использование иностранного мессенджера Telegram.

Модератором сессии был руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин. На сессии приняли участие начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог регионы» Денис Зацепин, директор департамента реализации стратегических проектов VK Рустам Хайбуллов, министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, замминистра цифрового развития Калужской области Андрей Проскурнин, начальник отдела продвижения в соцсетях администрации главы и правительства республики Айталина Софронова.

Федеральный форум «Цифровой алмаз» проходит в Якутске 25-26 ноября.



