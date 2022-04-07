В Якутске прошла Эстафета этноинноваций

В онлайн-формате 6 апреля 2022 г. прошла Эстафета этноинноваций «Дом дружбы народов — территория содружества и общественной дипломатии».

Эстафету открыл ДДН им. А.Е. Кулаковского. Генеральный директор Антонида Корякина представила опыт работы по возрождению и сохранению духовного, исторического наследия государевых ямщиков Средней Лены.

«Инновации в этнокультурной сфере – это не только создание и демонстрация ультрасовременных культурных мероприятий и проектов, но и важный элемент работы Домов дружбы по сохранению культурного наследия народов.

Мы поддерживаем инициативы и деятельность национально-культурных объединений по изучению родного языка, традиций и обрядов, пропаганде духовных и культурных ценностей. Ярким примером такой работы является возрождение и сохранение духовного и исторического наследия государевых ямщиков», — отметила Антонида Николаевна.

Были выделены следующие элементы этноинноваций:

— организация масштабной этнокультурной экспедиции по всем 126 ямщицким станциям Иркутско-Якутского почтового тракта, этот проект стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие практики в сфере межнациональных отношений» в 2018 году;

— выпуск уникальных печатных и электронных изданий об истории и фольклоре государевых ямщиков;

— совместный проект с национальной вещательной компанией «Саха»: документальный фильм «Хранители времени», победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация -2019»;

— председатель общественной организации «Потомки государевых ямщиков», Анатолий Добрянцев удостоен Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2020»;

— развитие этнотуризма в селе Синск на базе Ямщицкого подворья семьи Яйлиян;

— традиционный республиканский фестиваль «Играй, гармонь! Живи, частушка!», отметивший в этом году 20-летний юбилей;

— ямщицкий Этноквест с участием школьных команд, который состоится 9-10 апреля по маршруту пяти бывших почтовых станций.

Для справки. Проект «Евразийские мосты дружбы объединяют народы» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии, а также при активном участии ведущих домов дружбы, центров национальных культур, этнокультурных объединений субъектов Российской Федерации, республик Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.