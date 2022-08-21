21.08.2022
10:40
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Православие

В Якутске прошла благотворительная акция «Яблочный спас»

В день празднования Яблочного спаса у православных христиан добровольцы общественной организации «Город Добра»  совместно с Якутской Епархией организовали благотворительную акцию «Яблочный спас».

Данная акция проводится 7-ой год подряд. В этом году силами управ и предпринимателей города, удалось собрать 100 килограмм яблок. В акции приняли участие управа Губинского, Строительного, Гагаринского, Промышленного, Октябрьского округа, и посёлок Табага, а также предприниматель АБДУЖАББОРОВ Халилилло Хабибиллаевич.

Волонтеры «Города добра» вместе с православным патриотическим клубом молодая Якутия и Якутской Епархией раздали освященные яблоки воспитанникам детского дома «Берегиня», специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната №28 VIII вида для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей и в отделение социальной адаптации «Тирэх».

Источник: Екатерина АЛЕКСАНДРОВА.

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