В Якутске прошла акция «Раздельный сбор» мусора

25 июля на пл. Ленина состоялась первая в Якутске акция «Раздельный сбор».

Экология – самый острый вопрос на сегодняшний день для всего мирового пространства. Как известно, водоемы на планете уже пропитаны пылью из пластика, из мусора созданы целые острова, деревьев с каждым годом все меньше. Только в России ежегодно в атмосферу выбрасывается до 30 тонн токсичных веществ. Эта проблема касается каждого человека, живущего на земле, независимо от возраста, национальности и профессии.

Передовые европейские и многие азиатские страны много лет назад осознали опасность экологического коллапса и начали тотальную работу над его устранением. В Японии научились перерабатывать 90% всевозможных отходов, В Европе – 60-70%, а лидером и примером для всего мира является Швеция. Там перерабатывается или сжигается 99% мусора.

В России же этот показатель значится цифрой всего в 7%, хотя меры были приняты еще с 2002 года. На территории нашей страны находятся около 1000 мусороперерабатывающих предприятий.

Якутяне тоже ведут активную борьбу с проблемой мусора, но, к сожалению, еще не в должном масштабе. Активисты экологии делают все своими собственными силами. Идейным вдохновителем и генеральным спонсором проекта «Раздельный сбор» является мультибрендовый магазин косметики «Skintime” и его директор Ирина Иннокентьевна МАТВЕЕВА. На проекте горожане имели возможность сдать на переработку батарейки, картон, макулатуру, лампы, пластиковые и алюминиевые бутылки, крышки, пластиковые пакеты, одноразовые контейнеры, также другие виды пластика (тазики, упаковка от бытовой химии, канистры) и т. д.

Организаторы признались, что не ожидали настолько активного отклик людей. С самого открытия в 16 часов горожане начали семьями подходить к волонтерам, чтобы сдать от маленьких пакетиков до десятков килограммов мусора. Например, в контейнер для утилизации батареек одним мужчиной было сдано 28 кг батареек! Сознательно подходящие к вопросу, якутяне, оказалось, самостоятельно сортируют домашний мусор месяцами, и при возможности сдают на переработку. Особенно это касается опасных отходов, которые отравляют воду и почву, попадая на свалку.

Волонтеры помогали всем разобраться с системой раздельного сбора мусора по маркировкам и типу. Отзывчивая юная волонтер Аня следила, чтобы каждый участник акции стал участником розыгрыша призов.

На мероприятии также присутствовали представители организаций, занимающиеся переработкой отходов. Павел Игнатьевич ПАВЛОВ, генеральный директор ООО «Вектор» рассказал, как начиналась работа в 2013 году. Компания «Вектор» занимается производством минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий ДВ из переработанной макулатуры. В ход, в основном, идут бракованные газеты из типографий, утилизированная бумага от издательств.

Переработкой картона и полиэтилена в Якутии занимается «Carton Company». Сотрудник компании Роман Владимирович СОБОЛЕВ пояснил про работу пункта приема картона. Сначала его находят, прессуют и отправляют в другие города в комбинаты по переработке. Партнерами «Carton Company» являются около 200 комбинатов по всей России. Сдать самостоятельно можно от 1 коробки до 20 тонн по адресу Заимка, 6. То, что с каждым месяцем все больше людей стремятся не выбрасывать картон, а использовать как вторсырье – это факт.

Наравне с раздельным сбором мусора была организована гаражная распродажа, в которой имели возможность принять участие все желающие. Для участия нужно было только подать заявку, принести стол и свои ненужные вещи, чтобы они обрели новую жизнь. Отрадно, что на распродажу пришли люди абсолютно разных возрастов. Тем, кто пришел покупать, было из чего выбрать. Дети с радостью вручали игрушки, из которых выросли, младшему поколению, участники постарше принесли одежду, обувь, книги, сувениры и другие приятные вещи. Украшения собственного изготовления принесла активистка и директор магазина «Clerks» Екатерина ИВАНОВА. «Действительно классно, что сегодня собралось много людей, это доказывает, что в Якутске готовы бороться за чистоту окружающей среды», — поделилась она.

Лектор и преподаватель обществ «Трезвая Якутия» и «Фонд ЗОЖ.Якутск» Анжелика Викторовна ОКОНЕШНИКОВА принесла на проект неисчислимое количество пакетов с мусором. «Рука не поднимается бездумно выбрасывать не разлагаемые предметы в обычный мусорный бак. Потом все эти пакеты и банки будут отравлять канцерогенами воздух и воду даже после сжигания», — подчеркнула она. Анжелика Викторовна и ее женское сообщество ведут активное экологическое движение в Якутии. Пять лет назад был организован проект дресскроссинга «Добрые обменяшки», где женщины обменивались надоевшими предметами гардероба. Дальше — больше, из старых вещей активисты перешивали сумки, одежду для животных, пледы, чехлы на подушки и много других красивых и нужных предметов. Их коллекция дизайнерской одежды из старых вещей «Отходы — в доходы» получила награды и большое восхищение публики.

«Если каждая женщина вместо использования полиэтилена будет шить из старой одежды эко-сумки и многоразовые бахиллы для всех членов семьи, представьте, насколько уменьшится количество мусора в свалках. Сейчас идет речь о строительстве второго полигона в городе Якутске. Вместо этого все усилия нужно приложить, чтобы полигон не понадобился вовсе. При покупке тех или иных товаров, в стоимость производителем уже включена цена ее утилизации. Мы платим за это свои деньги, потом платим за мусоровоз, следом за его сжигание или перевозку, и этому кругу нет конца… Раз пока не приняты соответственные меры властями республики, то хотя бы каждый житель должен просто взять под контроль свой собственный мусор. Кроме пакетов и банок, огромный вред наносит одноразовая посуда, которую подают в разных кафе. В этих кафе за день скапливается столько ядовитого пластика, что уму непостижимо.

Самую же большую опасность представляют люди, распивающие спиртные напитки. Как известно, в лесных зонах, в зонах отдыха основным видом отходов являются бутылки из-под алкоголя, битое стекло и окурки… Непременно нужно вести борьбу за трезвость населения, чтобы спасти нашу природу. А проще, не увлекаться алкогольными напитками.

Сегодня мы видим, что большинство активистов — женщины и молодежь. Где же сильные мужи, которые могут действительно решить этот вопрос? Пришли только единицы. Это печально, ведь несмотря на все важные дела, нет ничего важнее жизни родной планеты!», — решительно выступила Анжелика Викторовна.

Говорить про экологию, конечно, недостаточно. Нужно действовать и быстрее. Потому что брать взаймы природные ресурсы, включая самые важные для жизнедеятельности у будущих поколений, это худшее, что мы можем сделать. Акция «Раздельный сбор» собрала единомышленников и прояснила желающим, как разделять и куда можно сдавать мусор. Этот проект стал хорошим толчком для дальнейшей работы над осознанным потреблением в нашей республике.

Вот что говорит Википедия (https://ru.wikipedia.org) о том, что такое разделение мусора. Ведь «разделение» и «сортировка» мусора это разные понятия :

Разделение мусора, или, точнее, раздельный сбор мусора, выборочный сбор отходов (не путать с сортировкой мусора) — действия по сбору мусора в зависимости от его происхождения. Разделение мусора делается в целях избежания смешения разных видов отходов и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. Разделение мусора позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы, возвращая в производственный оборот перерабатываемые виды отходов. Отделение пищевых и растительных отходов помогает предотвратить образование возгораемых газов на свалках. Следовательно, уменьшается вероятность пожаров на полигонах и вредное влияние на окружающую среду.

На сайте просторазделяй.рф можно посмотреть, что можно изготовить из собранного и разделенного мусора:

— Из 7 однолитровых пластиковых бутылок можно изготовить футболку

— Из 700 алюминевых банок можно изготовить велосипед, из 1 кг газет можно изгтовить 10 рулон туалетной бумаги и т. д.

И главное, позволить экономить самое ценное — природные ресурсы:

10 деревьев может спасти 1 тонна макулатуры

20 литров воды будет сэкономлено благодаря сбору 1 кг макулатуры и т.д.