В Якутске прошла акция «Отдых всей семьей»

В рамках социально-культурного проекта «Отдых всей семьей» специалисты Управления молодежи и семенной политики города Якутска организовали бесплатное посещение городского парка и развлекательных мероприятий для детей из малоимущих и многодетных семей.

Так, с 27 по 29 мая ребята посетили шоу программу «Gold Illusion Show – Иллюзия, ставшая реальностью» от мастера потрясающих фокусов, волшебника Алексея Гольдерова. Дети, по их признанию, были в восторге от ярких номеров, белоснежных голубей и фокусов.

Дети посетили и музыкальный спектакль «Оргуhуохтаах кыыс» по мотивам якутской сказки. Неповторимая атмосфера сказки, а также увлекательные аттракционы, карусели, песочницы, горки и другие развлечения подарили детям незабываемые впечатления во время совместного отдыха.

Управление молодежи и семейной политики г. Якутска выражает благодарность всем причастным к проведению акции «Отдых всей семьей». «Этого радостного события дети всегда ждут с нетерпением. Акция стала доброй традицией перед началом летних каникул», — сообщил начальник Управления молодежи и семейной политики Константин Соколов.