В Якутске прошла 47-я внеочередная сессия Якутской городской Думы

В рамках заседания 47-й внеочередной сессии Якутской городской Думы, состоявшегося 5 апреля, было обсуждено и принято семь вопросов.

Депутатами были приняты изменения в решение Якутской городской Думы от 21 декабря 2022 года РЯГД-44-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласно информации, озвученной начальником Департамента финансов Окружной администрации города Якутска Ольги Максимовой, проект решения подготовлен в связи с уточнением остатков средств местного бюджета городского округа «город Якутск» по состоянию на 1 января 2023 года, уточнением налоговых и неналоговых доходов, внесением изменений в Программу муниципальных заимствований городского округа «город Якутск» на 2023-2025 гг. и Программу муниципальных гарантий городского округа «город Якутск» на 2023-2025 гг., а также изменением кодов целевых статей.

«Проект решения предусматривает в 2023 году увеличение общего объема доходов бюджета на 857 052,6 тысяч рублей и составит по прогнозным показателям 25 855 225,5 тысяч рублей. Общий объем расходов в 2023 году увеличивается на 1 883 569,5 тысяч рублей и составит 26 881 742,4 тысяч рублей», — сообщила Ольга Максимова.

Решением Якутской городской Думы учрежден знак отличия «За вклад в развитие сельского хозяйства городского округа «город Якутск». Проект принят в целях стимулирования и поощрения работников сельскохозяйственного производства, специалистов сельхозучреждений, организаций и предприятий, работников образовательных и научных учреждений агропромышленного профиля, внесших значительный вклад в развитие образовательной, научной и научно-технической деятельности, а также государственных гражданских служащих РС(Я) и муниципальных служащих органов МСУ, внесших большой вклад в укрепление и развитие агропромышленного комплекса и агропояса г. Якутска.

Также в ходе заседания сессии были утверждены границы территории общественного самоуправления «Кангалассы». Помимо этого, принято решение о присвоении первых и очередных классных чинов муниципальным служащим городского округа «город Якутск». А также о награждении знаками отличия: «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска», «За заслуги перед здравоохранением города Якутска», «За вклад в развитие образования столицы».

