В Якутске прошла 38-я очередная сессия Якутской городской Думы

Депутаты Якутской городской Думы на 38-й очередной сессии обсудили и приняли 21 вопрос. Среди них были заслушаны отчеты об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2021 год, а также рассмотрен вопрос внесения изменений в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Якутская городская Дума приняла отчет Окружной администрации Якутска об исполнении бюджета городского округа за 2021 год по доходам в сумме 22 млрд. 143 млн. рублей, по расходам в сумме 21 млрд. 893 млн. рублей (с превышением доходов над расходами на сумму 249 млн. руб).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество доходов увеличилось на 20%, а наибольшее количество расходов было предусмотрено на образование — 12,9 млрд или 59,4% бюджета.

Во время сессии депутатами было утвержденовнесение изменений в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Сумма уточненного плана доходной части бюджета была увеличена на 4 млрд. 133 млн. и составила 26 млрд. 226 млн. рублей.

В окружной администрации города уточнили, что дополнительные средства в 2022 году будут направлены на развитие образования (+ 2 млрд. 725 млн.), комплексное развитие транспортной инфраструктуры (+ 1 млрд. 9 млн.), формирование современной городской среды (+ 198 млн. руб.), муниципальную программу «Обеспечение жильем населения г. Якутска» (+ 127 млн. руб.) и другие направления.

Также во время сессии депутатами были утверждены семь членов Общественной палаты города Якутска, которыми стали: директор Якутского медицинского колледжа Дмитрий Алексеев, председатель «Школы Третьего возраста» Пелагея Прядезникова, заведующая детским садом №15 «Северные звездочки» Нина Горбунова, директор транспортной компании «Вектор» Алексей Семенов, генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Максим Трофимов, директор Центра глобального образования Александр Чудиновских и технический директор ООО «Стройблок» Олег Шемякин.

Помимо этого, были согласованы кандидатуры для награждения знаком «За заслуги перед Якутском» и другими наградами.

Депутатами Якутской городской Думы принято решение о присвоении улице города имени главы ДНР Александра Захарченко, об утверждении границ территории общественного самоуправления «Пригородный», установке мемориальных досок Артуру Пахомову, Владимиру Членову.

Также были рассмотрены вопросы внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов, с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством и другие вопросы.