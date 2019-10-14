В Якутске прошел Ykt Geek Fest-2019!

13 октября в стадионе «Дохсун» состоялся ежегодный фестиваль, собирающий в одном месте косплееров, любителей комиксов, компьютерных игр, кино и просто любителей популярной культуры.

Фестиваль был разделен на тематические зоны, такие как — Ретро, Настольные игры, Кинотеатр, Хэнмейд и другие, состоялись мастер — классы по дизайну и рисованию, укулеле, лекция на тему популярной культуры в формате научной конференции, выступления музыкальных коллективов, конкурсы короткометражных фильмов и конечно же, на лучший косплей и многое другое!

Почетными гостями стали известный видеоблогер и автор комиксов Денис Оптимисстер и косплеер Григорий Айрапетян.

Победительницей конкурса «Лучший дошкольный детский косплей» стала маленькая Уруйдаана Эверстова в образе Розочки из «Троллей».

Маленькая Уруйдаана Эверстова с мамой

Мама Уруйдааны: «Наши бессонные ночи вознаграждены! Вначале мы сделали коляску, мы хотели в этом году участвовать на Параде колясок, но не успели. Очень рады, что победили!».

Николай Шарин, косплеер: «Я готовил свой костюм около 2 лет. Мой персонаж — это Архангел Доблести из игры Diablo 3».

Николай Шарин

Семен Михайлов, косплеер: «Я ученик 7 класса. В этом году у меня костюм японского самурая. Мой образ сделан мной совместно с моей мамой. Очень крутой фестиваль, в прошлом году я был ниндзя, в следующем пока думаю над персонажем».

Рита, маленькая посетительница: «Мы с родителями каждый год приходим на Гик Фест. Наш папа любит косплей, хотя у него есть костюм на Мумию, он не участвует на конкурсе, стесняется!».

Известный видеоблогер и автор комиксов Денис Оптимисстер тоже поделился с нами впечатлениями про «Ykt Geek Fest-2019»:

— На фестиваль я приезжаю уже во второй раз. Доволен всем! Отдача очень хорошая, люди все вежливые, тактичные, принимают очень хорошо! Я прилетел к вам даже несмотря на то, что очень боюсь летать.

Организаторы якутского фестиваля пытаются рекламироваться не только на гик — аудиторию, но и на посторонних людей, есть привлечение со стороны. Обычно другие фестивали приглашают именитых гостей и думают, этого достаточно! Но это не так. Всегда нужно привлекать людей со стороны, которые не в теме, не читают комиксы, но могут заинтересоваться благодаря таким мероприятиям.

Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании данного материала Егору Давыдову, Егору Мандарову, Роману Игнатьеву и дочери Малене.