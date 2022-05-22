В Якутске прошел всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

22 мая самый крупный полумарафон страны с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» прошёл в 85 городах Российской Федерации, в забеге приняли участие более 100 тысяч бегунов. В Якутске полумарафон стартовал со стадиона «Юность».

«ЗаБег.РФ» проводится в России ежегодно с мая 2017 года. В первый раз он прошел одновременно в 10 городах России. В 2018 году в полумарафоне приняли участие 15 городов, в 2019 – уже 19. А в 2020 и 2021 году представители бегового сообщества синхронно вышли на старт уже во всех субъектах Российской Федерации.

Министр физической культуры и спорта республики Леонид СПИРИДОНОВ отметил, что эти соревнования в стране проводятся в 6-й, а в Якутии – 3-й раз.

«В забеге принимают участие 500 человек. Участники по желанию стартуют на дистанции 1 км, 5 км, 10 км и 21 км. Данное мероприятие имеет большое значение для развития в регионе массового спорта», — подчеркнул Спиридонов.

В полумарафоне принял участие Управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока Иван ПЕЧОРИН. Он отметил, что Якутия славится не только своей IT инфраструктурой, креативной экономикой, но и известными спортсменами.

«Основой социально-экономического развития арктических регионов России, безусловно, является здоровое население. Сейчас вся страна уделяет большое внимание здоровому образу жизни и поддержанию хорошей физической формы россиян. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики поддерживают все инициативы, связанные с этим важным направлением политики. Сегодня Россия – председатель Арктического совета и одной из главных тем является социально-экономическое развитие Арктики. Завтра мы обсудим этот вопрос здесь в Якутске на Всероссийской конференции по устойчивому обеспечению комфортной городской среды в Арктике», — сказал Печорин.

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) – главный архитектор Якутии Ирина АЛЕКСЕЕВА озвучила, что в забеге участвует команда представительства России в Арктическом совете.

«Этот забег включен в программу Всероссийской конференции по устойчивому обеспечению комфортной городской среды в Арктике. Конференция стартует в Якутске завтра. В республику со всей страны приехали эксперты в сфере креативной экономики и комфортной городской среды. В течение двух дней в Якутске мы с коллегами будем обсуждать вопросы развития арктических городов и сел страны», — сообщила Алексеева.

Ирина Дмитриевна призвала якутян принять участие в онлайн голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Она отметила, что до 30 мая есть возможность отдать свой голос за развитие в городах и селах республики общественных пространств. В городе Якутске на голосование представлено 5 территорий. Ирина Алексеева сказала, что в настоящее время лидирует набережная озера Сайсары, где как раз сегодня проходит забег. Это будет место, где с комфортом смогут отдохнуть не только профессиональные спортсмены, но и жители и гости столицы региона.

«Это действительно очень важный в нашей жизни вопрос, за который нужно проголосовать сегодня. Поэтому призываю всех якутян к активному голосованию, поддержке таких проектов. Вовлечение людей всегда дает возможность профинансировать такие проекты. От этого зависит каким будет наш город, наша республика», — резюмировала Ирина Алексеева.

Проведение в Якутске Всероссийской конференции по устойчивому обеспечению комфортной городской среды в Арктике прокомментировали первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Якутии Сергей НЕУСТРОЕВ и заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Якутии, спецпредставитель председательства России в Арктическом совете по делам КМНС Михаил ПОГОДАЕВ.

«Мы очень рады, что завтра в Якутске начнет работу конференция по развитию комфортной городской среды в Арктической зоне РФ. Это мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете. На конференции будут обсуждены ключевые вопросы развития жизни в Арктике. Правительство республики активно работает в этом направлении. В этой работе задействованы несколько министерств региона. Под руководством Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) разработаны три мастер-плана арктических поселков Чокурдах, Оленек и Тикси. Мы надеемся, что они в будущем будут реализованы. Мастер-планы предполагают строительство жилых домов, социальных объектов и коммуникации. Надеемся, что данная конференция даст импульс для продвижения инициатив и проектов по развитию Арктической зоны страны», — отметили Сергей Неустроев и Михаил Погодаев.