В Якутске прошел волейбольный турнир на Кубок Николая Васильева

14-15 февраля состоялся XIII волейбольный турнир среди студентов средних специальных учебных учреждений города Якутска на Кубок депутата Якутской городской Думы Николая Васильева. В спортивных залах ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» и ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина» 18 команд юношей и девушек из 14 ССУЗов сошлись под волейбольной сеткой за право называться лучшими.

Открывая XIII ежегодный волейбольный турнир, Николай Васильев, как всегда, искренне пожелал юным участникам и участницам спортивного состязания победы и удачи. Кто бы не поднялся на высшую ступень пьедестала, главным победителем в соревнованиях всегда будут спорт и здоровье.

Свои команды на турнир подготовили и отправили ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», ПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации им. К.О.Гаврилова», ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина», ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г.Десяткина», ГАПОУ РС(Я) «Якутский технический техникум сервиса», ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна», ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» Чурапчинского улуса, ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств», «Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж) – филиал ФГБОУ ВО «С-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

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Главный судья турнира Осипов Олег Софронович – руководитель физического воспитания Якутского сельскохозяйственного техникума.

Это было блестящее состязание силы и ловкости, сплоченности и упорства. Никто не хотел уступать, болельщики горячо поддерживали свои команды. Каждая команда имела на лавровый венок победителя, но спорт есть спорт. В тяжелой, захватывающей схватке сильнейшие команды вырвали свои победы у соперников.

Среди женских команд первое место и Кубок турнира завоевали студентки ЯСХТ, серебро досталось девушкам из Аграрного техникума Чурапчинского улуса, почетную бронзу получили будущие медработницы из Якутского медицинского колледжа.

Среди мужских команд заняли первое место и завоевали Кубок турнира юноши Якутского сельхозтехникума. На второе место спортивного пьедестала по праву поднялась команда юношей из Якутского индустриально-педагогического колледжа, третьими с небольшим отрывом стали молодые люди из Якутского колледжа связи и энергетики.

Ежегодное спортивное первенство проводится уже в тринадцатый раз. С 2008 года депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», Васильев Николай Николаевич проводит волейбольный турнир среди студентов средних специальных учебных заведений, чтобы физкультура, спорт и здоровый образ жизни всегда были основным приоритетом подрастающего поколения. Администрация Якутского сельскохозяйственного техникума — кузницы кадров агропромышленного комплекса Якутии, ежегодно помогает в проведении волейбольного турнира. Уже несколько лет предоставляет свой спортивный зал для разросшегося количества команд-участниц спортивного состязания Якутский колледж энергетики и связи. Замечательно, когда хорошие люди объединяются, чтобы вместе творить очень нужное и важное дело для будущего здоровья народа Якутии, как говорили в старину: «чтобы сеять разумное, доброе и вечное».