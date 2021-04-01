В Якутске прошел вечер народной мастерицы и сказительницы Анны Хабаровской

В Обрядовом зале Театра коренных народов Севера 30 марта состоялся творческий вечер «Илбак» народной мастерицы и сказительницы Анны Ивановны ХАБАРОВСКОЙ.

“Илбак” означает просвет сквозь облака. Это ее эвенское имя. Действительно имя стало пророческим, сквозь времена она пронесла живую культуру песенного и декоративно-прикладного творчества эвенского народа.

Уроженка п. Березовка, Анна Ивановна Хабаровская родилась и выросла на просторах колымского края. Бесподобны и совершенны узоры, нанизанные бисером на одеждах, ею выделанная и обработанная ровдуга ровная, мягкая, мастерски изготовленная, приятная на ощупь. Тончайший вкус и гармонично подобранная цветовая гамма бисера поражает и радует. Ее изделия из меха и замши участвовали во всемирных выставках прикладного искусства. Она — одна из самых лучших знатоков устного народного творчества эвенского народа. На сегодняшний день есть только три нимкалана (сказителя), исполняющих эвенские эпические сказания. Анна Ивановна одна из них.

Непревзойденная работа народной мастерицы искусно и грациозно была представлена на дефиле артистами театра коренных малочисленных народов Севера РС(Я) в постановке Любови Никитиной. Гости, представители Ассоциации КМНС Якутии, Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера, ученые-исследователи, сородичи и земляки, говорили о безупречном мастерстве Анны Ивановны, ее неоценимом вкладе в культурное наследие коренных народов Севера. Прекрасный голос певицы Синильги украсил творческий вечер. С воодушевлением и любовью были исполнены, адресованные виновнице торжества, музыкальные поздравления земляков из Березовки, незабвенный танец Һэдьэ собрал в круг всех участников встречи. Вечер завершился алма — песней импровизацией в исполнении самой Анной Ивановной Хабаровской.