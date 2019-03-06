В Якутске прошел V этап соревнований по зимнему дрифтингу 

В минувшие выходные на озере микрорайона Птицефабрика прошел V этап соревнований по зимнему дрифтингу при поддержке Управления Автодорожного округа. Напомним, что в Якутске данные соревнования проводятся с 2013 года.

По словам организаторов, автомобильный спорт и соревнования по дрифту потенциально могут привлечь молодежь в свои ряды, заинтересовать, дать развитие.

Всего в рамках пятого этапа соревнований выступили 12 участников, сам заезд прошел очень ярко и зрелищно.

В основном участники – это люди, которые интересуются автомобилями и экстремальным видом вождения и, несмотря на то, что в Якутске дрифтинг особо не развит, желающих попробовать свои силы с каждым заездом становится все больше.

Участников и зрителей, которые пришли поболеть за своих фаворитов, поздравил и выразил слова напутствия начальник Управления Автодорожного округа Владислав Созонов. Он отметил также организаторов мероприятия, общественников, которые своими силами готовы развивать данный вид спорта в нелегких условиях, несмотря на финансовые трудности.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Почетное 1 место занял Дерюгин Дмитрий Александрович, 2 место – Смарыгин Дмитрий Андреевич и 3 место – Лемешев Ростислав Вениаминович.

Призеры V этапа соревнований получили Кубки, грамоты и памятные призы от Управления Автодорожного округа.