В Якутске прошел урок гражданственности «Россия и Крым: мы вместе»

16 марта Ресурсный образовательно-методологический центр Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского организовал в Хатасской СОШ урок гражданственности «Россия и Крым: мы вместе». Мероприятие было посвящено шестой годовщине присоединения Крыма к России. Урок провела ведущий методист РОМЦ Дома дружбы народов Айна Павлова.

Ученики 9 «Б», 11 «А», 11 «В» узнали, что Крым за двести лет существования в составе Российской империи и Советского Союза стал неотъемлемой частью нашего государства, главной военно-морской базой в Чёрном море и одним из центров культуры в екатерининские времена. Крымчане проявляли себя во все времена, отважно сражались за честь нашей Родины, а первая (1854–1855) и вторая (1941–1942) оборона Севастополя навсегда останутся страницами проявления мужества и отваги со стороны жителей Крымского полуострова.

Также Айна Ивановна провела игру «Россия многонациональная», в ходе которой старшеклассники узнали о Конституции, государственных символах, обычаях и традициях многонационального народа страны. Ребята познакомились с особенностями культуры разных народов, фольклором, национальными играми, закрепили и расширили знания о родине. У школьников сформировалось представление о России как о многонациональном государстве и единой стране.

Напомним, что Крым вернули в состав страны 18 марта 2014 года. Официально полуостров стал субъектом России на общереспубликанском референдуме, который прошёл 16 марта 2014 года. Сегодня Крым — динамично развивающийся регион Российской Федерации, который демонстрирует существенный рост в основных секторах экономики.