В Якутске прошел семинар по охране труда «Риск-ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ»

Отдел охраны труда Окружной администрации г. Якутска совместно с ООО «Техноавиа» 23 июня провели семинар на тему «Риск-ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ (средств индивидуальной защиты)».

Тема семинара актуальна в связи с изменениями в трудовом законодательстве в области охраны труда. Применение регламентированного подхода — установление взаимосвязей (требований) между опасностями и вредными и (или) опасными производственными факторами, идентифицированными на рабочих местах и необходимостью (обязанностью) по обеспечению работников СИЗ — важнейшая составляющая организации и функционирования системы управления охраной труда на предприятиях.



Приглашенный спикер — Владимир Владимирович Николаев, главный государственный инспектор (по охране труда), начальник отдела охраны труда Государственной инспекции труда в РС(Я) сообщил об основных нарушениях по выдаче СИЗ организациями и предприятиями.

Новоселова Светлана Андреевна, руководитель направления СУПР ООО ПВ «Фирма «Техноавиа» (г. Москва) выступила с информацией о переходе от типовых отраслевых норм к единым типовым нормам, об этапах. Также об оценке профессиональных рисков (ОПР) на рабочих местах и основных отличиях от специальной оценки условий труда (СОУТ).



Сивцева Саина Алексеевна, специалист направления СУПР ООО ПВ «Фирма «Техноавиа» выступила с информацией о принципах разработки внутренних норм выдачи СИЗ и об обучении применения (использования) СИЗ в соответствии с новыми правилами обучения с 1 сентября 2022 года.

Отдел охраны труда ОА г. Якутска