В Якутске прошел первый слет отцов

24 сентября в парке активного отдыха «Yрдэл» состоялся первый слёт отцов города Якутска «Ответственный отец – основа крепкой семьи».

Слет был организован общественной организацией «Совет отцов города Якутска» при поддержке Управления общественных связей и молодёжной политики Окружной администрации города Якутска. В работе слета приняли участие 80 отцов, представляющие родительские комитеты школ столицы.

С приветствием участникам первого слета отцов выступили председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по делам семьи и детства Алена Атласова, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, председатель Общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» Александр Подголов, заместитель председателя общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» Албан Стрекаловский, Матвей Лыткин, председатель Общественной палаты г. Якутска.

Опытом общественной работы с участниками поделились члены Совета отцов города Якутска. О работе совета отцов Саха гимназии рассказал Егор Жерготов. Председатель Совета отцов Саха гимназии. Александр Винокуров, победитель 5 городских соревнований отцов и сыновей-2022, призер республиканских соревнований отцов и сыновей – 2022, выступил на тему «А5а курэ5э – соревнования сыновей и отцов». Андрей Петров, учитель музыки Центра глобального образования, рассказал о воспитании детей через творчество. Юрий Ощепков, заслуженный учитель РФ, учитель физической культуры и ОБЖ специальной (коррекционной) школы-интерната № 34 выступил на тему «Воспитание детей, попавших в ТЖС и детей с ограниченными возможностями через занятия спортом». Петр Тарабукин, приемный родитель, поделился опытом строительства скверов.

Во второй части слета участники работали в проектных группах, где обсудили свои идеи для включения в план работы Совета отцов города Якутска.

Итоги слета прокомментировал председатель Совета отцов города Якутска Егор Попов.

«Мы провели первый в истории Якутска «Слёт отцов города». Программа слета была очень насыщенной полезной, особенно работа в группах, где участники провели мозговой штурм по актуальным вопросам в области семейной политики. По итогам слёта мы выделили несколько направлений для дальнейшей работы Совета. Считаю, что главная цель достигнута – это привлечение новых активных соратников, неравнодушных мужчин, отцов».

Председатель Совета отцов поблагодарил Управление общественных связей и молодежной политики в лице руководителя Ирины Атласовой за помощь и поддержку в организации мероприятия. Также Егор Гаврильевич выразил благодарность за участие в слете Евдокии Евсиковой, Александру Подголову и другим спикерам.

Участники слета поделились своими впечатлениями.

Прокопий Евсеев, участник слета от МАОУ НПСОШ № 2: «Спасибо организаторам за такое замечательное, интересное мероприятие, особенно понравилась проектная часть, работа в команде».

Алексей Чириков, участник от МОБУ «Тулагинская СОШ»: «Познакомился с отцами нашей команды. Нахожусь под большим впечатлением, как люди могут сообща думать и находить столько идей и решений для того, чтобы потом все это воплотить в жизнь. Очень рад, что побывал на этом мероприятии, теперь без сомнения буду участвовать в таких встречах, как сегодня. Говорю спасибо всем организаторам и активистам, которые поделились своими достижениями. Я сегодня получил хороший опыт и теперь знаю, к чему стремиться и расти нашей школе».