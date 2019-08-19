В Якутске прошел первый слет Общественных советов

В рамках Года добрососедства в субботу, 17 августа, в местности «Ил Эйгэ» состоялся первый слет Общественных советов города Якутска «Добрые соседи в добром городе».

Слет инициирован, организован и проведен силами самих общественников. Общественные советы представили свои команды. В слете приняли участие представители управ, члены Общественной палаты города, эксперты-наставники.

Праздник начался с традиционного благословения алгыс и парада команд от всех округов и пригородов. Участников слета приветствовали глава городского округа Сардана Авксентьева, заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, председатель Общественной палаты Якутска Андрей Высоких.

«Я жду от вас, самых активных и самых неравнодушных людей этого города, генерации идей, жду добрых советов и новых дел, которые мы с вами начнем все вместе», — обратилась к участникам Сардана Авксентьева.

В первой части мероприятия состоялся конкурс «Ярмарка идей», в рамках которого прошел семинар «От идеи до проекта» и тренинг «Проектная лаборатория». Семинар провела генеральный директор фонда «Семья для ребенка» Ольга Вешникова. В процессе обучения каждая команда придумала свою идею и разработала свой собственный проект, решающий ту или иную проблему округа или города. Среди проектов были такие, как «QR-квест по памятным местам города», «Общественные центры в каждом округе», «Дни рождения для детей из малоимущих семей» и другие.

Всего за день интенсивной работы команды научились представлять свои проекты так, чтобы участвовать и побеждать в конкурсах и грантах, начиная от «Народного бюджета» до «Фонда президентских грантов». Каждому общественнику постарались донести принципы и механизмы участия в конкурсах нового формата. Проведена большая работа по выявлению и формированию идей, которые помогут развитию не только округов, но и всего города.

Во второй части прошла защита проектов. У каждой команды-участницы был шанс получить поддержку в реализации своей идеи от наставника, который выберет понравившийся проект и возьмет его в разработку. Экспертами-наставниками стали члены Общественной палаты города и известные руководители социальных проектов Андрей Высоких, Вячеслав Решке, Ольга Вешникова, Альбина Кычкина, Михаил Охлопков, Николай Атласов. Каждый наставник выбрал свой интересный проект, который будет лично курировать и помогать в его развитии, вплоть до воплощения в жизнь.

Особый «лайк» от мэра и поддержку получил проект команды села Пригородное «Раздельный сбор мусора». Приз зрительских симпатий по итогам общего голосования получил проект команды Гагаринского округа «Здоровая нация», посвященный проблеме теплых туалетов.

«Собрались люди неравнодушные, люди с активной жизненной позицией, многие имеют большое количество идей. Мы рады участию главы и Окружной администрации города, видна заинтересованность органов муниципальной власти в чаяниях общественности, обычных горожан. У людей появилось осознание того, что мы реально можем создать свой добрый город, что мы не чужие друг другу люди, мы добрые соседи», — подчеркнула наставник Ольга Вешникова.

В течение дня прошло множество мероприятий, призванных познакомить, подружить и сплотить команды общественников, в том числе игра «Спортивные соседи» с соревнованиями по перетягиванию каната, дартсу и эстафетой «Веселые старты», различные мастер-классы. Участники подошли к подготовке очень ответственно, формировали команды, соревновались и «болели» за своих с большим энтузиазмом.

«Впечатления от слета очень хорошие. Мы довольны, что администрация города обратила внимание на нас, гражданских активистов. Об этом много говорится, а вместе нас никто реально не собирал», — рассказала Нина Барашкова, капитан команды Губинского округа.

В завершение дня состоялся большой концерт, по итогам конкурсов всем общественникам вручили грамоты, сертификаты и призы. По мнению участников, слет удался, все получили положительный опыт и полезные каждому знания.

Глава города Сардана Авксентьева выразила уверенность, что слет станет ежегодным событием и объединит еще больше неравнодушных активных горожан.

Организаторы первого Слета общественных советов города Якутска благодарят партнеров за поддержку и надеются на дальнейшее сотрудничество, в том числе

ООО «Афалин», ООО «ТОП РИТЕЙЛ», Торговая сеть «Хозмаркет», сеть магазинов косметики «Skintime», АО Национальная издательская компания «Бичик», ТПК «Камелёк», индивидуального предпринимателя Артура Эм, ООО «КопирТехСервис», ООО «Центр новых технологий», Агентство по оформлению праздников «Cool Party», индивидуального предпринимателя Святослава Федорова, ТВК «СахаЭкспоЦентр», ГК «Розтор», ООО «Кинотеатр Азия», ОАО ФАПК «Якутия», ООО ИД «ИЛГЭ», директора кинотеатра «CINEMA CENTER» (Синема центр) Егора Давыдова, директора ОАО «Кинотеатр Центральный» Александра Данилова, директора МАУ «Кинотеатр Лена» Алексея Егорова.