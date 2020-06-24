В Якутске прошел парад военной техники

В честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне и проведения Парада Победы в г. Москве состоялся автопробег в столице нашей республики. По центральным улицам г. Якутска прошла военная ретро-техника из коллекции регионального отделения ДОСААФ: бронетранспортеры, автомобили ГАЗ, грузовик ЗИС — 5, известный в народе как «трехтонка», и другие. Была представлена и современная техника: БТР-70, БТР-80. Водители встречных автомобилей гудками приветствовали колонну.

Участники парада военной техники возложили венок к памятнику воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.

Председатель Регионального отделения ДОСААФ России по РС (Я) Сергей СОБОЛЕВ отметил, что коллекцию военной техники создал предыдущий председатель РО ДОСААФ России по РС (Я) Сергей ЧЕРНЫХ, который долгие годы потратил на это, собирая по крупицам.

«Мы их планово отремонтировали, обновили, покрасили», — сказал руководитель общества.

Сергей Соболев подчеркнул, что в автопробеге приняли участие ветераны боевых действий, Росгвардии, Вооруженных сил.

Николай ИВАНОВ, главный специалист отдела Минмолодежи Якутии, отметил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет провести традиционный парад, шествие.