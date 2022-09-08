В Якутске прошел народный межнациональный проект «Якутия в лучах славы»

7 сентября в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского прошел народный межнациональный проект «Якутия в лучах славы», приуроченный к 100-летию образования Якутской АССР и 390-летию города Якутска, с участием молодежи, ветеранов и представителей национально-культурных объединений Якутии.

Организаторы проекта:

Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я)

Окружная администрация города Якутска

Управление архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я)

Центр компетенций по вопросам городской среды « LETO »

Ассоциация предпринимателей РС(Я) «Сделано в Якутии»

Ассамблея народов РС(Я)

Молодежная Ассамблея народов РС(Я)

АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского»

В рамках мероприятия открылся выставочный проект «Якутия: прошлое, настоящее, будущее» с тематическими зонами, который можно посетить до 15 сентября:

«Уникальная Якутия. Нить времени» — выставка дореволюционных открыток;

«Любимый город» — фотовыставка о городе Якутске;

«Сделано в Якутии» — демонстрация продукции местных товаропроизводителей;

«Меняем Якутию» — презентация мастер-планов населенных пунктов и дизайн-проектов общественных пространств Якутии.

На торжественном открытии выставки гостей и участников приветствовали заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Сергей Хатылыков и заместитель Главы Главы города Якутска Руслан Тимофеев.

Приглашенные гости по достоинству оценили выставочную зону об историческом прошлом нашей Республики — выставку оригинальных фотоколлажей «Любимый город», автор коллекции — фотограф Сергей Кононов, и коллекцию дореволюционных открыток о Якутии члена правления Республиканской Общественной организации «Коллекционеры Якутии» Надежды Усовой.

Председатель Ассоциации предпринимательства РС(Я) «Сделано в Якутии» Ольга Григорьева представила зонудемонстрация продукции местных товаропроизводителей.

На выставке «Сделано в Якутии» представлены члены Ассоциации:

«КАМЕЛЕК» — ИП Григорьева Ольга Григорьевна

Якутская национальная посуда и сувениры. Компания «Камелек» производит традиционную якутскую утварь и национальные сувениры: чороны, кытыйа, камельки и посуду: чайные, обеденные сервизы, подарочные наборы, авторскую посуду. Посуда, которую расписывают мастера компании, становится все более популярной среди якутян, ее охотно покупают гости и туристы в качестве сувениров на память о земле Олонхо.

«СУОЛ-ИИС» — ИП Олесова Сардана Николаевна

Якутские национальные сувениры из конского волоса и натуральных материалов. Основное преимущество компании «Суол Иис»– это использование натурального сырья, применение современного и стильного колорита в дизайне товара, а также ручная работа, в которой ощущается тепло рук самого мастера.

«TULLUK BRAND» — ИП Махарова Анна Альбертовна

Якутская дизайнерская одежда. Резидент бизнес-инкубатора города Якутска Анна МАХАРОВА шьет дизайнерскую одежду для детей и продает в крупнейшем интернет-магазине модной одежды и аксессуаров России @wildberries!

«SAKHA BOHO STYLE» — дизайнер Анжелика Кириллина

Авторский fashion brand якутской одежды и аксессуаров в стиле бохо. Нестандартность мышления, оригинальность подачи, тонкое чувство вкуса и талант помогли Анжелике Кириллиной стать известным дизайнером, создавшей совершенно новое направление в якутской национальной одежде – «Sakha Boho Style» с присущим духа бунтарства и экспериментаторства.

Иванов Владимир Давидович, ООО «Ургэл В», продюсер креативной индустрии в виде фильма «Тайна Чингис Хаана» (2009, реж. А. С. Борисов) и постановки пьесы «Александр Невский в Срединном мире».

SOUVENIR_MAMMOTH_YAKUTIA— ИП Боескорова Аэлита Владимировна

Сувениры из бивня мамонта. Аэлита Боескорова, мастер художественной резьбы по кости, всю сознательную жизнь занималась этим видом искусства. Больше 20 лет Аэлита предана своему роду деятельности, а с 2018 года изготавливает на заказ удивительные изделия из бивня мамонта.

СПОК «ТИРЭХ», исполнительный директор Барашкова Антонида Николаевна

Компания «Тирэх» занимается переработкой дикорастущих ягодных культур, таких как малина, черная и красная смородина, голубика. «Сиропы и варенья «Тирэх» готовятся без добавления консервантов, красителей, вкусовых добавок — только ягоды и сахар. Экологическая продукция компании «Тирэх» соответствует международным стандартам. Компания – дипломант ежегодных выставок-ярмарок «Продовольствие 2017 -2018» в номинации «За производство высококачественной плодово-ягодной продукции». Резидент Технопарка «Якутия». В настоящее время якутская компания разместила свою продукцию на международной онлайн-платформе eBay. Сиропы и варенья из якутской брусники экспортируются в США, Италию, Норвегию, Англию и Сингапур.

ЯКУТСКАЯ ПАСТИЛА — ДОМАШНЯЯ КУХНЯ ЛИХАНОВЫХ «ПЯТЫЙ СЕЗОН» — ИП ГК(Ф)X Лиханова Вера Петровна.

Фермерское хозяйство Лихановых очередной раз доказывает что, начать свой бизнес никогда не поздно. Они занимаются разведением лошадей, текстильным производством и совсем недавно начали изготавливать пастилу. На выставке представлена якутская пастила – кондитерский продукт из подсушенного фруктово-ягодного пюре со вкусом различных ягод. Пастила совсем не содержит сахара и ее могут есть даже маленькие дети.

НАМСКИЙ МЕД — ИП Попов Семен Иванович.

Намский мед – настоящий сладкий эликсир с полезными витаминами для здоровья и жизни. Мед – это олицетворение здоровья и жизни, ведь в нем много полезных витаминов, которые врачи рекомендуют не только как профилактику, но и даже при лечении различных заболеваниях.

ЯКУТСКИЙ ЧАЙНЫЙ ДОМ — ИП Григорьева Туйара Степановна —

Цель создания культурного центра «Якутский Чайный Дом» — создать традиции чайной церемонии в Республике Саха (Якутия) с использованием национальных традиций культуры народов Саха и коренных народов Крайнего севера с использованием травяных чаев на основе Кучу чая (кипрей). Чай из якутских трав, насыщен витаминами, хорошо снимает стресс и снимает жажду.



На проекте «Якутия в лучах славы» настоящий фурор произвела выставка «Меняем Якутию» с презентаций мастер-планов населенных пунктов и дизайн-проектов общественных пространств Якутии, которую представила руководитель Управления по архитектуре и градостроительства при главе РС(Я) Ирина Алексеева.

Тема нового облика нашей Республики была продолжена на питчинг-сессии «Города – как источник вдохновенья», которая собрала полный зал Дома дружбы народов более 500 чел. – школьников, студентов, творческую молодежь, ветеранов и представителей национально-культурных объединений Республики.

На питчинге выступили:

Егор Чемезов — начальник отдела городской среды Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной Администрации города Якутска

Тема выступления: «Благоустройство города Якутска»

Ирина Маркина — руководитель Управления — Центра компетенций по вопросам городской среды «LETO»

Тема выступления: «Создание архитектурной идентичности для северных городов»

Елизавета Мигалкина, член Союза писателей Якутии и России, активиста творческого объединения «Культура Якутии», инициатор проекта «ҺӨҔҮҤ»

Тема выступления: «Создание креативного общественного пространства «ҺӨҔҮҤ: саха тыла» и выставка-конкурс «Якутский язык глазами художника».

Владимир Григорьев — директор общества с ограниченной ответственностью «СахаЭко»

Тема выступления: «Экологическая акция: установка контейнеров для вторсырья».

Ольга Григорьева — председатель Ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) «Сделано в Якутии», основатель торгово-производственной компании «Камелёк»

Тема выступления: «СДЕЛАНО В ЯКУТИИ- время покорять мир!»

С приветственными словами перед участниками проекта выступили заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Татьяна Пяткина и генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Антонида Корякина.

Председатель Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) Александр Подголов вручил почетные знаки Ассамблеи ветеранам национально-культурных объединений Якутии.

Команда Молодёжной Ассамблеи народов Якутии выступила соорганизаторами этого яркого и масштабного мероприятия и приняла в нём самое активное участие. Так, ведущими мероприятия стали Нурудин Нурудинов, Екатерина Егорова и Эркин Алексеев.

Команда Молодёжной Ассамблеи народов Якутии прочитала стихотворение А.Е. Кулаковского «Благословение среднего поколения» на восьми разных языках в своих национальных костюмах.



Народный межнациональный проект «Якутия в лучах славы» завершился патриотической акцией «Люди Славы», на котором молодёжь смогла познакомиться с достижениями ветеранов национально-культурных объединений Якутии и встретила их с бурными аплодисментами.

Ребятам были представлены ветераны общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», те, кто своими добрыми делами славит Якутию, кто многолетним трудом приумножает согласие и дружбу:

Раиса Реасовна Кулаковская — заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), отличник народного образования РСФСР, почетный гражданин Усть-Алданского улуса, Борогонского и Соттинского наслегов, обладатель президентской Премии «За особый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия)» и российского знака «За достижения в культуре, яркий представитель педагогической династии Кулаковских, продолжатель духовных традиций своего деда, великого якутского просветителя Алексея Елисеевича Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй и отца, якутского писателя Реаса Кулаковского.

Александр Григорьевич Подголов – основатель одной из старейших социально-ориентированных общественных организаций РФ – Якутской городской общественной молодежной организации «Подросток», народный депутат РС(Я) II и V созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн); министр по делам молодежи и спорту РС(Я) с 2011 по 2013гг; председатель попечительского Совета Центра помощи и комплексного сопровождения детей-сирот «Берегиня», Председатель ОО «Русская община Якутии»; председатель Совета Общественного Движения «Ассамблея народов РС(Я)».

Вера Ги-Веновна Шамаева — председатель Ассоциации корейцев города Якутска, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), обладатель Почетной грамоты Министерства просвещения СССР, Почетного знака «Ветеран муниципальной службы РС(Я)», Нагрудного знака «За вклад в развитие дошкольного образования», Почетного знака Главы Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов».

Борис Смаилович Гумер-Оглы –инициатор и руководитель Культурного общества цыган Республики Саха (Якутия), большой мастер кузнечного дела, более 40 лет проживающий в г.Якутске и подаривший безвозмездно в дар родному городу кованые ограждения и скамеечки на берегу Теплого Озера, кованые ограждения и ворота Национальной библиотеки РС(Я), сквера Героя России Сергея Рыжикова, ограждения и скамьи в сквере им. В.П. Ларионова, кованые ограждения ул. Пояркова, ул. Петровского до ул. Кирова и многие другие. В честь 375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства в г.Якутске установлен памятник Петру Бекетову, на котором кованые конструкции изготовлены бригадой под руководством Бориса Смаиловича.

Ольга Петровна Охлопкова – руководительсекторакоренных малочисленных народов Севера Дома дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, ветеран туристского движения Республики, внесшая большой вклад в возрождение и сохранением нематериального культурного и исторического наследия коренных малочисленных народов Севера в Якутии, ветеран труда Российской Федерации, отличник культуры Республики Саха (Якутия), награждена Почетной грамотой Правительства РС(Я), Грамотой Постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Музыкальную часть проекта украсила группа «Elements of dust» с композицией «Аал лук-мас»: Мичил Мекумянов — гитара, автор, Евгений Иванов — ритм гитара, Артур Багарысов – барабаны, Константин Бархатов — бас гитара, Айсен Деллохов – хомус. Ребята сорвали бурные аплодисменты и овации зала. Электронная рок- баллада

Финал проекта завершился общей песней «Мы единое целое» в исполнении Василия Пинигина, солиста Якутской Филармонии им.Г.М.Кривошапко.

Народный межнациональный проект «Якутия в лучах славы» собрал воедино молодежь и ветеранов в единую команду единомышленников, творящих и созидающих во славу родной Республики.