В Якутске прошел молебен по погибшим в ДТП

День памяти жертв ДТП — это напоминание всем участникам дорожного движения о том, что на дорогах необходимо быть внимательными и бдительными.

Каждый год сотрудники ГИБДД совместно с общественными организациями напоминают участникам дорожного движения о страшных потерях, которые ежегодно происходят на дороге, поминают погибших в авариях и призывают к соблюдению Правил дорожного движения и взаимному уважению автолюбителей и пешеходов.

В Якутске памятные мероприятия сегодня прошли в Градоякутском Никольском храме, где полицейские совместно с прихожанами приняли участие в молебне по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях.В память о погибших собравшиеся зажгли свечи.С начала этого года на дорогах республики в результате автокатастроф погибли 79 человек.

