В Якутске прошел мастер-класс по здоровому питанию

22 августа, в рамках реализации национальной программы «Здоровье» состоялся мастер-класс проекта «Умное питание» для жителей Октябрьского округа города Якутска.

Совместно с командой специалистов диетологов и поваров одного из ресторанов города главный врач «Поликлиники №1» Алевтина Эверстова провела мастер-класс по приготовлению питательных и диетических блюд, подходящих для пожилых людей. Участники сделали греческий салат, а также посмотрели, как правильно готовить пасту с курицей.

Алевтина Эверстова отметила, что современный человек должен особое внимание уделять своему питанию: «Среди большого разнообразия продуктов, часть из которых не всегда полезна для нашего организма, особое внимание нужно уделять тем, что максимально сохраняют свои полезные свойства после приготовления. Можно и нужно питаться здоровой пищей, которая будет помогать сохранять и приумножать здоровье», — отметила Алевтина Васильевна.

Встреча прошла в приятной, непринужденной обстановке. Участники почерпнули новые знания, а также открыли для себя совершенно новые подходы к приготовлению пищи из продуктов доступных каждому.