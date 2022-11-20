В Якутске прошел литературный бал

Литературный вечер зарубежной классики завершился! Победитель конкурса литературных персонажей: Арина Корнилова (образ Джульетты, «Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир) Специальный приз от SMART-библиотеки: Инна Корнилова (образ Анны Австрийской, «Три мушкетера», Александр Дюма) Специальный приз от Филологического факультета СВФУ: Сахайаана Бочорукова (образ Хацумомо, «Мемуары Гейши», Артур Голден).

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Спасибо всем, кто был сегодня с нами! Ждём вас на следующих мероприятиях!

Источник: SMART-библиотека г. Якутска

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