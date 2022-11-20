20.11.2022
18:59
413
Культура
В Якутске прошел литературный бал
Литературный вечер зарубежной классики завершился!
Победитель конкурса литературных персонажей: Арина Корнилова (образ Джульетты, «Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир)
Специальный приз от SMART-библиотеки: Инна Корнилова (образ Анны Австрийской, «Три мушкетера», Александр Дюма)
Специальный приз от Филологического факультета СВФУ: Сахайаана Бочорукова (образ Хацумомо, «Мемуары Гейши», Артур Голден).
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Спасибо всем, кто был сегодня с нами!
Ждём вас на следующих мероприятиях!
Источник: SMART-библиотека г. Якутска
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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