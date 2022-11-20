20.11.2022
18:59
413

Культура

В Якутске прошел литературный бал

Литературный вечер зарубежной классики завершился!

Победитель конкурса литературных персонажей: Арина Корнилова (образ Джульетты, «Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир)

Специальный приз от SMART-библиотеки: Инна Корнилова (образ Анны Австрийской, «Три мушкетера», Александр Дюма)

Специальный приз от Филологического факультета СВФУ: Сахайаана Бочорукова (образ Хацумомо, «Мемуары Гейши», Артур Голден).

Спасибо всем, кто был сегодня с нами! 

Ждём вас на следующих мероприятиях!

Источник: SMART-библиотека г. Якутска

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх