В Якутске прошел концерт под открытым небом

ДДН им. А.Е. Кулаковского 26 апреля организовал в сквере К. Маркса праздничный концерт «Славлю тебя, моя ЯКУТИЯ», посвященный 100-летию ЯАССР. Концерт прошел под открытым небом, что придало ему особую атмосферу.

Программа началась с премьеры вокального три Дома дружбы народов — Сахая Михайлова, Елизавета Глаголева и Татьяна Соросова-Балаганчик, исполнивших песню «Россия многонациональная» (сл. и муз. Веры Кондратьевой, аранжировка Андрея Кошкина). Тепло сердец, талант и вдохновение родной Земле Олонхо подарили творческие коллективы Дома дружбы: ансамбли «Сайсары», «Русь», «Колымчанка», «Аяврина» «Икэдэй», «Долгунча», «Кустук», «Индигир», «Дьукээбил», «Ямские бубенцы», «Вольница», «Раздолье». Выступили представители национально-культурных объединений: Ангелина Назарян, Мариам Григорян, Сайкал Темирбекова. Украсило концерт творческое объединение «Контраст» Детского (подросткового) центра г.Якутска.

День Республики символизирует единение, мир и согласие народов многонациональной Якутии. Мы гордимся тем, что мы якутяне!