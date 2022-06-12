В Якутске прошел гастрономический фестиваль «Sakha Street food»

В Парке культуры и отдыха Якутска сегодня состоялся гастрономический фестиваль «Sakha Street food», организованный Ассоциацией гостеприимства Якутии. Мероприятие проходит в рамках ежегодного фестиваля «Вкус Якутии», сообщила руководитель Ассоциации гостеприимства РС (Я) Татьяна Тымырова.

В летнем фестивале рестораторы, местные товаропроизводители представили блюда, продукты собственного производства — разнообразные блюда, в которых использована местная продукция. Основная цель организаторов обращена не только на импортозамещение, но и на приучение молодежи к новым вкусовым привычкам.

«На фестивале представлены, на первый взгляд, привычные для нашей молодежи блюда, продукты, но они изготовлены из местной продукции, которая известна полезными свойствами. Участники постарались, чтобы отучить молодых людей от фаст-фуда», — поделилась Татьяна Тымырова.

Кроме того, организаторы и участники уделили внимание возрождению традиционных блюд.

В фестивале участвовали предприятия общепита и компании-производители, среди них «Усадьба Атласовых», «Тот Панда», ресторан «Панда и журавль», «Сахачай», «Братья Гриль», «Саха пастила». Новое направление поддержала компания «Сладкие мечты».

«Хочу отметить, что фестиваль «Sakha Street food» является совсем новым направлением. Мы создаем такие проекты, тренды, потому что это задает новый вектор развития гастрономического туризма в республике», — подчеркнула Татьяна Тымырова.