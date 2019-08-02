В Якутске прошел флешмоб женственности

Вчера вечером, несмотря на плохую погоду и дождь, в Якутске прошел традиционный, уже 6-ой по счету флешмоб женственности и красоты. Женщины в длинных ярких платьях прошлись по центру города, одаривая прохожих не только прекрасными розами, но таким же прекрасным настроением.

— Идея этого флешмоба принадлежит автору книги «Предназначение быть женщиной», блогеру Ольге Валяевой, — рассказала Sakhalife.ru одна из организаторов Марина Васильева. — В день своего рождения 1 августа она запустила первый флэшмоб еще в 2012 году, а теперь в нем участвуют 15 стран и более 200 городов. Смысл мероприятия —показать окружающим, что нет в мире ничего прекраснее цветов и радостных счастливых женщин.

В Якутске флешмоб проводится уже 6-ой год. Первый был организован двумя подругами, вдохновлёнными статьями нашей любимой Ольги Валяевой – Татьяной Ивановой и Саргыланой Фроловой.

Позже к движению прибавились Ирина Докторова, Саргылана Тимофеева, Айаана Ефимова, Альбина Бурнашева и Марина Васильева. Цель группы, по словам девушек, «счастливая и наполненная Женщина, которая может осветить все вокруг своей Любовью». Девушки вместе пробуют новое, читают развивающую литературу, смотрят познавательные фильмы и пишут различные статьи в своей Инстаграм группе @sakha_sisters.

— С 2017 года мы решили сделать группу открытой и сейчас в нашей Инстаграм-странице женственности уже более 2700 прекрасных подписчиц! Присоединяйтесь и Вы!

Думаем цель проекта девушек с @sakha_sisters достигнута на все 100 %-тов.

Анна, участница флешмоба: — Все добро, что мы отдаем в мир, возвращается бумерангом. Я прихожу на флешмоб с самого начала проекта и получаю неимоверное удовольствие от процесса раздачи цветов. Дарить людям радость и хорошее настроение – что может быть лучше и окрыляющей?

Наталья, участница флешмоба: — Мы примкнули к движению девушек своим женским клубом «Леди Позитив» и также неимоверно рады. Раздавать незнакомым прохожим цветы и видеть моменты счастья в их глазах – эти эмоции невозможно описать! Девушки создали настоящий Праздник.