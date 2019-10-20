В Якутске названы победители фестиваля косторезного искусства народов России

Гран-при смотра-конкурса «Сказ на бивне мамонта» VII фестиваля косторезного искусства народов России завоевал представитель Бурятии Бато-Мунко Чимитов. Он получил главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей. Награждение победителей и подведение итогов прошло сегодня на официальном закрытии фестиваля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

«Для меня эта награда – большая честь и невероятная удача. Не ожидал, что меня тут заметят. Я впервые в Якутии. К сожалению, в Улан-Удэ я единственный косторез. Поэтому я очень рад тому, что мой талант оценили именно здесь, на земле мамонтов», — поделился своими эмоциями мастер-косторез из Бурятии Бато-Мунко Чимитов.

Косторез приехал на фестиваль с шестью лучшими работами из мамонтовой кости – это икона Хамбо-ламы Итигэлова, объемная скульптура Чингисхана, шахматы монголо-язычных кочевых народов, панно-блюдо с изображением праматери всех монголов Алан-гоа, национальный нож и портрет бывшего председателя Союза художников Баира Дугарова.

Отметим, что работы косторезов оценивало компетентное жюри под председательством заведующего отделом декоративного и народного искусства, теории и истории изобразительного искусства при Российской академии художеств Александра Грекова (Москва).

Напомним, что с 17 по 20 октября в Якутске прошло масштабное культурное событие — VII фестиваль косторезного искусства народов России. Его участниками стали мастера из 14 регионов страны, а также представители из Гренландии и 17 районов Якутии. В рамках мероприятия прошли научно-практическая конференция, выставка-ярмарка, смотр-конкурс косторезного искусства «Сказ на бивнях мамонта», творческие мастер-классы и круглый стол по проблемам косторезного искусства.

«Благодаря масштабному фестивалю мы смогли обсудить важные темы, которые должны развиваться в будущем. Руководство республики и страны поддерживает наши начинания, чтобы все надежды мастеров косторезного искусства нашли свое применение в будущем. Следующий год планируется объявить Годом народного творчества, и мы очень надеемся, что предложения наших людей, которые продолжают традиции предков, будут учтены», — сказал в торжественной обстановке первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин.

Основная цель фестиваля — привлечение внимания государства и общественности к проблемам и современному состоянию добычи, переработки остатков мамонтовой фауны и других ценных пород кости, содействие сохранению, поддержке и дальнейшему развитию косторезного искусства народов России.

Фестиваль косторезного искусства народов России проводится с 2005 года и является одним из традиционных проектов национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». Примечательно, что в этом году он был организован при поддержке Фонда президентских грантов на сумму 2,8 млн рублей.