В Якутске прошел ежегодный фестиваль ухи

В рамках празднования 387-летия города Якутска в Год добрососедства, 7 сентября на территории этнокомплекса «Усадьба Атласовых» прошел традиционный Фестиваль ухи. Шестой год фестиваль проводится в целях популяризации здорового образа жизни, здорового питания и разнообразия блюд из рыбы, водящихся в реках и озерах Якутии.

Согласно положению в конкурсе приняли участие все желающие — семьи, любители рыбалки и профессионалы, представляющие предприятия общественного питания. Организатором фестиваля является Окружная администрация города Якутска при поддержке Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия).

По словам организаторов, с каждым годом участников становится все больше. В этом году были представлены 5 команд предприятий общественного питания, 8 команд любителей рыбалки и три участника — семейные пары.

«В этом году, кроме предприятий общественного питания, в фестивале приняли участие команды городских округов и районов республики. В каждой группе выделили по три номинации – «За оригинальность», «За вкусовые качества» и «За презентацию», — сообщила начальник отдела потребительского рынка окружной администрации города Якутска Саргылана Тимофеева.

Участники готовили уху по своим оригинальным рецептам, ограничений по ингредиентам не было.

Представитель ресторана «Тото-Хана» Любовь Макарова рассказала, что их предприятие участвует в фестивале в пятый раз. «В этом году мы представили финскую кухню. Как ни странно, но у финнов самым популярным блюдом является уха. Приготовили уху из красной рыбы с молодым картофелем, морковью и сливками», — поделилась Любовь Макарова.

По итогам фестиваля в I группе (предприятия общественного питания) в номинации «Лучшие вкусовые качества ухи» первое место заняли рестораны «Махтал» и «Ремикс». В номинации «Оригинальный рецепт приготовления ухи» победил коллектив пекарни-кондитерской «Сладкие мечты». Номинация «Лучшая презентация ухи» досталась ресторану «Тото-Хана».

Во II группе (команды любителей рыбалки) в номинации «Лучшие вкусовые качества ухи» победу одержала команда «Кареатиды». В номинации «Оригинальность оформления подачи ухи» первое место заняли команды Жиганского улуса и поселка Кангалассы. Лучшими в номинации «Лучшая презентация ухи» стали представители Промышленного округа.

В III группе (семейные команды) победа в номинации «Лучшие вкусовые качество ухи» досталась семье Ивановых. В дополнительной номинации «Самая гостеприимная команда» победила команда Сайсарского округа.

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