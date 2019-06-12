В Якутске прошел чемпионат республики по пляжному волейболу

На городском пляже завершился чемпионат республики по пляжному волейболу среди школьников 2002 года рождения в зачет Спартакиады народов Республики. Команды, занявшие призовые места на этом чемпионате, имеют право принять участие в зональных соревнованиях Спартакиады школьников России во Владивостоке. Команды, занявшие вторые, третьи места выезжают за счет своих средств.

Соревнования проходили в трудных условиях жары и ветра. Борьба за первое место была особенно изнурительной для команд Танды (Готовцева Аня и Аммосова Аня) и Боотулуу Саввинова Алена и Андреева Сиибиктэ). В равной борьбе победила команда Танды Усть-Алданского района (тренер – Максим Николаевич Аммосов). Тандинцы оказались выносливее и за счет этого выиграли встречу: команда Боотулуу допускала много элементарных ошибок в третьей партии из-за усталости (тренер — Клавдия Саввинова).

Команда юношей Верхневилюйского района тоже заняла второе место. Таким образом, в неофициальном общем зачете они заняли первое место. Спасибо тренеру Клавдии Николаевне Саввиновой – настоящей труженице.

Среди юношей первое место заняла команда Амгинского района. Тренер — заслуженный тренер Республики Александр Иннокентьевич Романов. На третьем месте – команда Чурапчинского района (тренер Альберт Бродников). Среди девушек третье место заняла команда Олекминского района.

Соревнования проходили под эгидой Федерации волейбола Республики и под непосредственным руководством исполняющего обязанности председателя ФВ РС (Я) Яниса Владленовича Ефимова.